THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızılyıldız'la karşılaşacak. Anadolu Efes, iki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi 72-59 kazanmıştı. Peki, Kızılyıldız-Anadolu Efes Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KIZILYILDIZ-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak. Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN İSTATİSTİKLERİ

Lacivert-beyazlılar, oynadığı 25 maçta 13 galibiyet ve 12 yenilgiyle 8. sırada bulunuyor. Sırbistan temsilcisi ise 11 galibiyet, 15 mağlubiyetle 13. basamakta yer alıyor. Anadolu Efes, iki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi 72-59 kazanmıştı.

AVRUPA'DA 793. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 793. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 792 karşılaşmada 451 galibiyet ve 341 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 545. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, 544 mücadelenin 294'ünü kazandı, 250'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı. (YHM)