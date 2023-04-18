Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"18 Nisan 2023. Bayraktar KIZILELMA bugün beşinci uçuş testini gerçekleştirdi. Bugün Sistem tanımlama testi kapsamında iniş takımları kapalı ve açık bir şekilde test manevralarını başarıyla gerçekleştirip yine Çorlu’daki meydanımıza gelip indiBunun yanında test sırasında piste yakın hızlı geçişlerimiz de oldu. Bütün bu manevraları KIZILELMA başarıyla tamamladı. Vatanımıza milletimize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ