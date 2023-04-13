Zorlu alışveriş magazin haberine göre; Ekranların çok konuşulan karakteri 'Nursema' ile büyük beğeni toplayan Ceren Yalazoğlu Karakoç, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına AVM'ye gelen başarılı oyuncu, kısa süre mağazaları dolaştı. Sonrasında meydan katına çıkan Ceren Yalazoğlu Karakoç, burada yakın dostlarıyla bir araya geldi. Yoğun şekilde çalıştıklarını ve setin tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Karakoç, şu an için farklı bir projesi olmadığını, tüm enjersi ve vaktinin yer aldığı dizide olduğunu söyledi. Karakoç'un ekranda görüldüğü doğal hali ve güzelliği ise dikkatlerden kaçmadı.