Show TV'de büyük bir başarı yakalayan ve reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinin yönetmeni Hakan Kırvavaç, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Ancak, paylaşımda isim vermeden, bazı oyuncular için yaptığı "defolu" benzetmesi sektörde ve dizinin takipçileri arasında büyük tartışmalara yol açtı.

Ne Çok Defolu Oyuncu Var

Tanınmış yönetmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı oyunculara kişisel gelişimlerini artırmaları için önerilerde bulundu. "İşlere biraz bakıyorum da, ne dediğini anlayamadığım birçok oyuncu var" ifadesiyle başlayan paylaşımında, tatilde sesli kitap okumanın ve kendini geliştirmenin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, kalıcı ve başarılı olmak isteyen oyuncuların öğrenmenin ilk kuralı olan bilmediğini kabul etmeleri gerektiğini belirtti. Paylaşımını "İyi tatiller..." dedi.

Kızlcık Şerbeti Ne Zaman Başlıyor

Ünlü yönetmen Ketche, 24 Temmuz tarihinde Netflix'in yeni devam filmi projesi "Sen Büyümeye Bak"ta yönetmenlik koltuğuna oturacak. Bu filmde başrolleri Kaan Urgancıoğlu, Melisa Aslı Pamuk ve Mert Ege Ak paylaşacak. Projenin çekimleri için çalışmalara eylül ayında başlanması planlanıyor.

Ayrıca, yönetmen Ketche'nin eylül ayında 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin çekimlerine başlaması da planlanıyor.