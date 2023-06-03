Son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakteriyle gördüğümüz Ceren Yalazoğlu, kariyerinde sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Oyunculuğundaki başarısı ve karakterin duygusal derinliklerini başarılı bir şekilde yansıtması, izleyiciden tam not alıyor. Ceren Yalazoğlu, sektördeki yeteneği ve performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ceren Yalazoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nursema karakteriyle büyük beğeni toplarken, özel hayatında da mutlu bir birliktelik sürdürüyor. Son olarak, 10 yıllık eşiyle birlikte çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ceren Yalazoğlu'nun eşi de ünlü bir oyuncu çıktı

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu'nun eşi, tanınmış bir isim olan Osman Karakoç çıktı. Osman Karakoç, uzun bir süredir televizyon ekranlarında görünmese de geçmişte "Unutma Beni" adlı günlük dizisiyle seyirci tarafından sevilen bir oyuncu.

İşte ünlü çiftin aşk dolu paylaşımları;

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi