Show TV ekranlarının cuma vazgeçilmez reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbet'inin kavuşamayan aşıkları Nursema ve Umut karakterine hayat veren; Ceren Yalazoğlu Karakoç ile Serkan Tınmaz verdiği röportajda diziyle ilgili öyle bir spoiler verdi ki! duyanlar kulaklarına inanamadı...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Umut karakterine hayat veren Serkan Tınmaz, şuan ki sürecin zor olduğunun altını çizerek güzel şeylerde olacak yeni bölümlerle birlikte daha güzel şeyler bekliyor çiftimizi dedi.

Rol arkadaşı Ceren Yalazoğlu Karakoç, parnerini uyararak yeni bölümle ilgili spoiler verme diyerek şakalaşarak sonunda mutluluk olacak dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi