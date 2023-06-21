Feyza Civelek, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nilay karakteriyle büyük ilgi topluyor. Son zamanlarda kilo vermesiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, Defne Samyeli'nin YouTube kanalına konuk oldu ve keyifli bir röportaj gerçekleştirdi.

Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti dizisinde işlenen aldatma konusuyla birlikte kadın-erkek ilişkilerine dair önemli bir konuşma yaptı, bu da büyük yankı uyandırdı.

Civelek, "Hiç kimsenin böyle bir durumu yaşamamasını dilerim. Aslında ilişkilerde karşılıklı sorumluluklar söz konusu. Erkeğin aldatmaması için sadece kadının yeterli olması gerektiğini düşünmüyorum. Benim inancıma göre, sağlıklı bir ilişki için her iki tarafın da birbirine duygusal ve fiziksel olarak tatmin edici olması önemlidir" şeklinde konuştu.