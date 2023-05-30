Başrolünde Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Fatih karakterini canlandıran genç oyuncu Doğukan Güngör, son yılların yükselen yıldızlarından biri olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde, ünlü sunucu Hakan Gence'nin hazırlayıp sunduğu Sıkı Muhabbet programına konuk olan Güngör, programda ilgiyle takip edilen bir itirafta bulundu.

Programın ilerleyen bölümlerinde, Doğukan Güngör'ün Simge Sağın ile ilgili bir itirafı, büyük bir olay haline geldi. Genç oyuncu, Simge Sağın ile ilişkisi olduğunu açıkladı ve bu itiraf, sosyal medyada çok konuşuldu.

Program Sonrası Takipleşti

Genç oyuncu gelen soru üzerine hiç fake hesap kullanmadığını belirterek, ""En son Simge Sağın'a baktım. Simge'yi dinlemeye gidelim" dedi.Programın ertesi günü Simge Sağın ve Doğukan Güngör'ün takipleşmesi dikkat çekti.

Yeni Bir Aşk mı Başlıyor

Sosyal medya kullanıcıları, genç oyuncu Doğukan Güngör'ün Simge Sağın itirafıyla birlikte ikili arasında yeni bir aşkın başlamış olabileceği yönünde yorumlarda bulundu.

Simge Sağın, Doğukan Güngör'e "Aleyküm Selam"yazdı.

Simge Sağın En Son Icardi'ye Yürümüştü

Simge Sağın, "Aşkın Olayım" şarkısını söylediği bir performansta, "artık aklıma Icardi geliyor. İnanamıyorum. Attığı goller geliyor, başka bir şey gelmiyor" şeklinde bir ifade kullanmıştı. Arjantinli golcü Mauro Icardi, yaptığı bir paylaşımda Simge Sağın'ı etiketleyerek "Kusura bakma senin söylediğin gibi değil, Galatasaray taraftarı için deniyorum" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi