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"Melatonin, meditasyon, nefes teknikleri, meditasyon müziği, lavanta, papatya, çarkıfelek, erken uyanma, çalışma, yorgunluk... Hiçbiri işe yaramadı ve sanırım üçüncü haftadaydım. uyuyamadım Bugün maratonun zirvesine çıktım. Hala uyuyamıyorum. Uyuyamadım" dedi.

Müjde Uzman asla uyuyamadığının altını çizerek, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı;

Uykusuzluk çektiğini söyleyen Müjde Uzman, üç haftadır uyumadığını söyledi. Uykusuzluk çektiğini söyleyen oyuncu, "meditasyon, nefes teknikleri, lavanta, papatya, çarkıfelek, sabahın erken saatleri, iş, yorgunluk..." yazılarının hiçbir etkisi olmadığını söyledi.