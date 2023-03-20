Uykusuzluk çektiğini söyleyen Müjde Uzman, üç haftadır uyumadığını söyledi. Uykusuzluk çektiğini söyleyen oyuncu, "meditasyon, nefes teknikleri, lavanta, papatya, çarkıfelek, sabahın erken saatleri, iş, yorgunluk..." yazılarının hiçbir etkisi olmadığını söyledi.

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Müjde Uzman asla uyuyamadığının altını çizerek, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı;

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"Melatonin, meditasyon, nefes teknikleri, meditasyon müziği, lavanta, papatya, çarkıfelek, erken uyanma, çalışma, yorgunluk... Hiçbiri işe yaramadı ve sanırım üçüncü haftadaydım. uyuyamadım Bugün maratonun zirvesine çıktım. Hala uyuyamıyorum. Uyuyamadım" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi