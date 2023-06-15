Kızılcık Şerbeti dizisinin 28. bölümünde, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı dizide Atatürk rozetinin sansürlendiği iddiaları ortaya atıldı. Bu iddialar üzerine bir izleyicinin yorumu, yapım şirketi ve yapımcı tarafından açıklama geldi.

Atatürk Rozeti Sansürlendi

Bir televizyon izleyicisi, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 28. bölümünde, Doğukan Güngör'ün canlandırdığı Fatih karakterinin ceketinin yakasındaki Atatürk figürünün karartıldığını gördüğüne dair bir paylaşım yaptı. İzleyici, Atatürk'ün bu şekilde gölgelenmesine şaşırdığını ve bu durumu protesto ettiğini ifade etti. Bu iddiayı dile getiren kişi, dizi yapımcısı ve yönetmenini eleştirerek tepkisini gösterdi.

'Atatürk Sevgimi Sorgulamak Sizin Haddiniz Olamaz'

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Instagram hesabından paylaşımı gördükten sonra tepkisini dile getirerek "'Atatürk rozetin kapattılar' şeklinde algı oluşturan zavallılara sesleniyorum. Atatürk'e olan sevgi ve saygımı sorgulamak sizin haddinize değil. Yolum ve duruşum bellidir" şeklinde açıklamada bulundu

Yapım Şirketinden Açıklama Geldi!

Ünlü yapımcının sahibi olduğu Gold Film yapım şirketinin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 28. bölümünde, oyuncumuz Doğukan Güngör'ün üzerinde yer alan logonun kapatılmasıyla ilgili basında yer alan 'Atatürk fotoğrafı kapatıldı' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu yaka amblemi, bir giyim markasını temsil etmekte olup, RTÜK kuralları gereği kapatılmıştır. Bu açıklama, saygıdeğer izleyicilerimize ve kamuoyuna duyurulur…"