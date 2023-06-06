Kızılcık Şerbeti dizisi heyecan dolu bir sezon finaline doğru ilerliyor. Cuma akşamı tatiline girecek olan dizi, seyircilerin beklentilerini karşılamak için etkileyici bir finalle ekrana veda edecek. Doğa karakteri, eşi Fatih'in ihanetine maruz kalmıştır ve bu durumu kabul etmeyecektir. Kendini bir intikam organizasyonunun içinde bulan Doğa, herkesin önünde eşi Fatih'ten boşanacağını ve yaşadığı ihaneti açıklayacak.

Doğa, eşi Fatih'e aldatma iddialarını yüzüne söyleyerek boşanma kararı aldığını açıklar. Ancak Fatih, iddiaların gerçek olmadığını ve fotoğrafların sahte olduğunu iddia eder.

Öte yandan, Kıvılcım ve Ömer adlı yeni evli bir çift trafik kazası geçirir. Araçları takla atar ve kaza yerine gelen polis memuru, durumu savcıya bildirmesi gerektiğini belirtir. Polisin, "Savcıya haber verin, bir ölü bir yaralı var" şeklindeki ifadesi, izleyicileri büyük bir merak içinde bırakır.

Sevilen dizinin sezon finali, 9 Haziran saat 20.00'de heyecan dolu bir şekilde izleyicilerle buluşacak. Ölümle sonuçlanan trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin kim olduğu büyük bir merak konusu haline geldi.