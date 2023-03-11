Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti dün akşam yayınlanan bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi.

Dizide Nursema adlı genç bir kadının aile baskısıyla istemediği biriyle evlendirilmesi sonucu gelişen olaylar çerçevesinde genç kadın eşi tarafından camdan aşağıya itildi.

Türkiye'de camdan atlama veya camdan aşağıya itilerek hayatlarını kaybeden kadınların intihar değil aslında cinayet kurbanı olduklarını gözler önüne seren dizi sosyal medyada kısa süre TT oldu.

“Olmaz dedim ama oldu, ben sizi seviyorum Alev Hanım…”#KızılcıkŞerbeti 19. bölüm fragmanımız yayında!✨



Her cuma 20.00’de @showtv’deyiz.📣 pic.twitter.com/5rzPvWuoiX — Kızılcık Şerbeti (@kizilcikshowtv) March 10, 2023

Dün yayınlanan bölümüyle Kızılcık Şerbeti Ab grubunda 8.45 reyting oranıyla Yalı Çapkınını solladı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi