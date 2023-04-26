Kadına şiddet ve dini değerlere yöenlik bazı sahnelerinden dolayı RTÜK'ün üst üste 5 hafta yayın durdurma cezası verdiği Kızılcık Şerbeti'yle ilgili sevindirici haber geldi. Show Tv avukatlarının itirazlarının ardından Ankara Bölge İdari Mahkemesi, RTÜK'ün verdiği kararı bozdu. Kızılcık Şerbeti bu cuma günü yeni bölümüyle ekranlarda olacak.