Kadına şiddet ve dini değerlere yöenlik bazı sahnelerinden dolayı RTÜK'ün üst üste 5 hafta yayın durdurma cezası verdiği Kızılcık Şerbeti'yle ilgili sevindirici haber geldi. Show Tv avukatlarının itirazlarının ardından Ankara Bölge İdari Mahkemesi, RTÜK'ün verdiği kararı bozdu. Kızılcık Şerbeti bu cuma günü yeni bölümüyle ekranlarda olacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sosyal medyada büyük tepkilere neden olan diziyle ilgili beklenen karar çıktı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi RTÜK'ün verdiği ceza kararını bozdu. Kızılcık Şerbeti dizisi lehine çıkan kararın ardından 28 Nisan Cuma günü yeni bölümüyle Show Tv ekranlarında olacak.