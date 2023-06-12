Son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisindeki Doğa karakteriyle büyük beğeni toplayan Sıla Türkoğlu, aşk hayatında da mutlu bir döneme girmiş gibi görünüyor. Alp Navruz ile adı daha önce geçen Sıla Türkoğlu'nun, Alp Navruz ile ilişkisi resmiyet kazanmış durumda.

Arkadaşlarının Doğum Gününe Birlikte Katıldılar

İkilinin birlikte çekilen fotoğrafı, aşklarının kanıtı niteliğinde. Ortak arkadaşlarının düzenlediği bir doğum günü partisinde Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz birlikte görüntülendi. İkilinin bir süredir birlikte oldukları ve ilişkilerinin yaklaşık bir aydır devam ettiği iddia edildi.