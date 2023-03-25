Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan ‘kadına karşı şiddet’ sahneleri nedeniyle ceza vermişti. Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen dizideki oruç sahnesi ise sosyal medyada büyük tartışmalara sahne oldu. Kimisi Kıvılcım’ı haklı bulup savunurken, kimiside masada oruçlu olan adamı haklı buldu.

KİM HAKLI?

Kızılcık Şerbet’i dizisinin son yayınlanan bölümünde yan masada içki içilmesi karakterlerden birini rahatsız eder ve şöyle der. ‘Biz burada oruçluyken orada içki içilmesi normal mi?’ Masada oturan kadın karakter ise "Yan masada içki içilmesi niye bu kadar rahatsız etti? Burası laik bir ülke ve bunun için bu halk çok mücadele verdi" yanıtını veriyor.

Masada yaşanan içki ve oruç diyalogları sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündeme oturdu. İşte dizinin dün akşamsi sahnesiyle ilgili bazı yorumlar:

- Bu dizinin yapmak istediği şey; Dindar ve ibadet yapan insanları güya bencil ve gerici göstermek. Ayrıca bu sahne neden konulur? Oruç tutan kişiler genelde alkolsüz restoran tercih eder. Alkollü restoranda oruç açmaya giden de sesini çıkartmaz etrafa tepki vermez. Fakat burada yapılmak istenen çok çirkin ve provakatif bir şey. Bu dizi seçim öncesi başladı ayrıca!

- Oruc bir sinanma ve iradeyi terbiye etme eylemidir, aclik hatirlanmalidir, nevsine hakim olmalidir insanlar orucu bahane ederek cevresiyle munasebetlerini kullanmamalidir bize ilkokul zamanimizinda boyle ogretildi orucu Allah ile kendi aranda dusuneceksin etrafindakilerle degil

- Bu dizide yasanan olaylar gercek bir hikayeden alinmistir ibaresi herzaman yaziyor, gercek hayatta bunlar olmuyormu gercek Musluman soylediginiz gibi ickili mekana hic bir zaman gitmez gittiyse icki iciliyor diye kimseye kizma hakki yok bu bir saygi meselesidir nevs kontroludur.

- Neden rahatsız oldunuz? İçki servisi yapılmayan onlarca restaurant varken, içkili bir yerde iftar açmayı düşünürseniz, gittiğiniz yerde kimseye müdahale edemezsiniz! Ben iftara geldim, öbür masa da bana tabi olacak, bana uyacak diye dayatamazsınız!

- Ah ah ben insanların her konuda özgürlüğünden yanayım sırf bu yüzden başında türbanı ile geldiği mekanda rakıyı su gibi içen hatunları paylaşmıyorum. İstisnasız her gittiğimde o mekanda tesettürlü kadınlar olur kimi çay içiyor kimi de rakı , ha tesettüre uygun mu ben karışmam?

-İslamı, dini, ahlakı bu dizi ile öğrenmeye çalışanlar, biraz araştırma ve okuma ile "yanlış" kelimesini daha iyi öğrenebilirler.

- Bu sahne çok sinir bozucu..

- Tam olarak neden rahatsız oldunuz? Laiklik kelimesinden mi, sizden olmadığını bağırmadan ve çatışmadan rahatlıkla ifade ettiğinden mi?

- Evet harika bir cevap gericilerle nasıl mücadele edilir göstermiş bravo ve gericilere taviz verdikçe isterler. Saygı kavramı sadece kendileri içindir onların.

- İçki içilmesinden rahatsızsan içilmeyen bir yerde açarsın iftarını. Kadın insan hakları dersi vermiş. Tebrik ediyorum.

- Sorun şu kadın yalan söylüyor. Halk laiklik için büyük mücadele vermedi. Laiklik halk mücadelesi yada halk hareketi ile gelmedi.

- Tamam da oruçlu insanlar genelde iftar açmak için alkollü yere gitmezler. Gidenler de “ben orucum nasıl içki içersiniz burada?” demez. Efendi gibi yemeğini yer kalkar. Hele istanbul gibi yerde. Yalan kurguyla mühendislik yapıyorlar.

- Toplumun ön yargılarına her iki açıdan değerlendirmek niye size dokundu. Bunlar bu ülkenin gerçekleri. Kimse kimsenin hakkına değer vermiyor, herkes istiyor ki kendi değerleri öncelikli olsun. Senin Hakkın beninim hakkımın başladığı yerde biter. Kimsenin fikri daha öncelikli değil.

- Önce bulunduğum mekanda içki içtirmem, sonra oturduğum mahallede veya şehirde oruç tutmayana rastlarsam döverim, daha sonra da tüm ülkede oruç tutmayana baskı uygulanmasını isterim. Soran olursa, benim dinim hoşgörü dinidir..!

- Toplum üzerinde sosyal mühendislik, toplumu cahil bırakarak, üç kuruşa muhtaç edip sonra da zaten hakkı olanı lütuf gibi sunarak, ağızdan Allah kelamı eksik etmez görünüp para içinde yüzerken fakirliği topluma güzelleyerek olmaz değil mi? Bunu yapan kansızlar ne mühendisi?

- TÜRKİYE CUMHURİYETİ LAİK DEMOKRATİK BİR HUKUK DEVLETİ... söylemler doğru yapılan doğru.. Sorun nedir? Ben şimdi oruçluyum içki içenden bana ne yemek yiyenden bana ne? Tutmayandan bana ne? Toplum için mi yapıyorsunuz ibadeti. (YHM)