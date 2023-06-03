Heyecanla takip edilen Kızılcık Şerbeti dizisinin 29. bölüm fragmanı hızlı bir şekilde yayınlandı. Büyük bir izleyici kitlesi tarafından SHOW TV ekranlarında ilgiyle takip edilen dizi, yeni bölümüyle 9 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak.

Kızılcık Şerbeti 28. Bölümde Neler Oldu

Nursema ve Umut'un nikah töreni her iki aileyi de mutlu ederken, sevdiklerinin birleşmesi herkesi sevince boğar. Nikah sonrası düzenlenen düğün yemeği ise beklenmedik olaylar yaşanır.

Düğün yemeğinde Alev'in fütursuz davranışları, Pembe ve Abdullah arasında gerginlik yaratır. Alev'in kural tanımaz ve dikkatsiz hareketleri, düğün atmosferini değiştirirken, Pembe ve Abdullah arasındaki ilişkiyi zor bir noktaya getirir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi