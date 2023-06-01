Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Barış Kılıç, Serkan Tınmaz, Ceren Karakoç ve Settar Tanrıöğen'in başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, yarın akşam izleyicilerle buluşacak olan 28. bölümüyle heyecan yaratıyor. İzleyicilerin büyük merakla beklediği bölümden yayınlanan 3. fragmanda, Nursema ve Umut'un evlendiği görülüyor. Nikah şahitleri olarak Doğa ve Alev seçilirken, takı töreninde ise ilginç anlar yaşanıyor. Pembe, kızlarına altın kemer takarken evliliğe onay vermeyen Umut'un babasının çeyrek altın takması dikkat çekiyor.

Nursema ve Umut'un düğünü

Pembe, Alev'in Abdullah tarafından hediye edilen saati görünce "Saatiniz de çok güzelmiş" diyor. Alev ise Abdullah'ın yanında Pembe'ye "Benim için çok kıymetli, önemli biri aldı" şeklinde yanıt veriyor. Heyecanla beklenen bölümde neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.

Pembe Hanım, Abdullah'ı Alev'le Basıyor

Nikahın ardından Alev ve Abdullah, bir odaya geçerler. Alev, kolyesini takmaya çalışırken Abdullah, "İzin verin, yardımcı olayım" diyerek kolyeyi takmaya çalışır. Bu samimi anı gören Pembe ise şaşkınlıkla yaklaşarak, "Burada ne oluyor?" diye soruyor.