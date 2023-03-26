Kızılcık Şerbeti önceki gece yayınlanan bölümünde Nursema, düğün gecelerinde kendisini pencereden atan kocasını herkesin önünde ifşa etti. Nursema'nın yaşadıklarını anlatarak aile fertleriyle karşı karşıya geldiği sahneler sosyal medyada gündem oldu.

Kendisini zorla evlendiren aile bireylerini iftar yemeğine davet eden Nursema, kocasının kendisini herkesin içinde camdan attığını belirterek, "Son zamanlarda bana kattığın her şey için sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Babacığım. Beni evlendirdiğin gün bu Psikopat beni pencereden attı İki gün yoğun bakımda kaldım Başımda ödem vardı anne o zamanlar bu psikopatla İtalya'da balayı yaptığımı sandın. Bu kadın (kayınvalide) telefonuma el koydu ve bu kadın mesajlarınıza cevap verdi. Beni hiç düşünmedin mi? Tanıklarım var. Bu eve dürüst olmak ve hepinizi aynı anda izlemek için geldim. Şimdi bu lanet evi terk ediyorum. Bu deliyle aynı odada olmayacağım, olmayacağım da.

Sosyal Medyada Çığ Gibi Destek

Sosyal medyadan bölüm bitimi adeta çığ gibi Nursema'ya destek mesajları ve övgüler yağdı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi