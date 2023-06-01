PETLAS 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası, 03-04 Haziran tarihlerinde Ankara Kızılcahamam Offroad Park’ta gerçekleştirilecek ilk yarış ile başlıyor. Ankara Doğa Sporları ve Offroad Spor Kulübü (ANDOFF) tarafından düzenlenen, ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2023 sezonunun ilk offroad yarışında 22 araç ve 44 sporcunun mücadele edecek.

Organizasyon 03 Haziran Cumartesi günü Saat: 10:00 da Kızılcahamam Belediyesi Önünde gerçekleşecek olan start seremonisi ile başlarken, ekipler saat 11:27’den itibaren Kızılcahamam Offroad Park’ta oluşturulan Sefa Tanrıverdi etabında mücadele edecekler. 04 Haziran Pazar sabahı yeniden direksiyon başına geçecek olan ekipler, saat 09:45’ten itibaren yine Kızılcahamam Offroad Park’ta bu kez ANDOFF etabında kozlarını paylaşacaklar.

YENİGÜN HABER MERKEZİ