Adana’da yer alan dağıtım noktaları;
Mobil mutfak: Seyhan (Hatay’a geçmesi planlanıyor)
İkram Aracı: Çukurova
Adıyaman’da yer alan dağıtım noktaları;
İkram aracı (Merkez): Valilik önü
İkram aracı (Merkez): Demokrasi Meydanı-Adıyaman Belediyesi karşısı
İkram aracı (Merkez): Eğriçayır parkı
İkram aracı (Merkez): Gölbaşı İbni Sina Teknik Anadolu Meslek Lisesi
İkram aracı (Merkez): Besni Cırık Meydanı
Diyarabakır’da yer alan dağıtım noktaları;
Aşevi (Sur): Dicle Üniversitesi akaryakıt istasyonu arkası
İkram aracı (Bağlar): Üniversite kampüs
İkram aracı (Kayapınar): Merkez- Valilik önü
Gaziantep’te yer alan dağıtım noktaları;
Aşevi (Şehitkamil): Onat Kutlar Mahallesi Basra Uzay Pazar Yeri Altı No:1 ve 3 Şehitkamil/Gaziantep
Mobil mutfak (Şehitkamil): Anneler parkına konuşlanması planlanıyor
Mobil mutfak (Nurdağı): Nurdağı Kaymakamlığı
İkram aracı (İslahiye): İslahiye meydan
İkram aracı (İslahiye): İslahiye’ye Tüvtürk istasyonu önü
İkram aracı (İslahiye): İslahiye’ye gidiyor
İkram aracı (Şahinbey): Şahinbey Belediyesi Selçuklu Gençlik Merkezi
İkram aracı (Şehitkamil): Şehit Kamil
İkram aracı (Şehitkamil): Gönüllü Hizmet Vakfı Aysel Öğücü Anaokulu
Hatay’da yer alan dağıtım noktaları;
Aşevi (İskenderun): Pınarbaşı Cad. Eski İtfaiye Yanı No:6 İskenderun
Sahra Mutfak (Antakya)
Mobil Mutfak (Antakya): Antakya/il Jandarma Komutanlığı İçerisinde
Mobil Mutfak (Antakya): Özel Harekât Şube Müdürlüğü Önü
Mobil Mutfak (Antakya): Rönesans Rezidans Alt Sokağı
Mobil Mutfak (Antakya): Antakya
Mobil Mutfak (Antakya): Antakya
Mobil Mutfak (Hassa): Hassa Belediyesi Önü
Mobil Mutfak (Hassa)
Mobil Mutfak (Kırıkhan)
Mobil Mutfak (İskenderun): Maydanoz Kafe Önü
Mobil Mutfak (İskenderun): Hatay İl Jandarma Komutanlığı
Mobil Fırın (İskenderun): İskenderun
İkram Aracı (Antakya): Gençlik Spor Kapalı Stad Önü
İkram Aracı (Antakya): 600 Konutlar
İkram Aracı (Antakya): Merkez
İkram Aracı (Antakya): Hatay Koordinasyon Merkezi
İkram Aracı (Antakya): Jandarma Komutanlığı Önü
İkram Aracı (Antakya):İskenderun Tic. Ve San Odası Anadolu Lisesi
İkram Aracı (Antakya): İskenderun Yemek Fabrikası
İkram Aracı (Antakya):Teknik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
İkram Aracı (Antakya):Antakya Şehir Hastanesi Önü
İkram Aracı (Antakya): Merkez
İkram Aracı (İskenderun): İskenderun
İkram Aracı (İskenderun): İskenderun Kaymakamlık
İkram Aracı (İskenderun):İskenderun Millet Parkı
İkram Aracı (İskenderun):İskenderun Devlet Hastanesi
İkram Aracı (Kırıkhan): Tabur Komutanlığı
Kahramanmaraş’ta yer alan dağıtım noktaları;
Sahra Mutfak (Pazarcık)
3 adet Sahra Mutfak (Merkez)
Mobil Mutfak (Dulkadiroğulları): Dulkadiroğulları
Mobil Mutfak (Dulkadiroğulları): Müftülük Önü/Merkez)
Mobil Mutfak (Elbistan): Elbistan Emniyet Önü
Mobil Mutfak (Onikişubat): Onikişubat/Kapalı Spor Salonu
Mobil Mutfak (Onikişubat): Yaşar Pastanesi Yanı/Merkez
Mobil Mutfak (Onikişubat): Belediye Yanı
Mobil Mutfak (Onikişubat): Onikişubat Ayşe Gümüşel İlköğretim Okulu
Mobil Fırın (Onikişubat): Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yani
İkram Aracı (Afşin): Afşin
İkram Aracı (Dulkadiroğulları): Merkez Seyyar
İkram Aracı (Dulkadiroğulları): Fuar Merkezi
İkram Aracı (Dulkadiroğulları): Göksun’a Hareket Ediyor
İkram Aracı (Ekinözü): Ekinözü
İkram Aracı(Elbistan): Elbistan
İkram Aracı(Göksun): Göksun
İkram Aracı (Onikişubat): Saim Çatır Stadı
İkram Aracı (Onikişubat): Onikişubat Aşevi
İkram Aracı (Onikişubat): Onikişubat Stadyumu
İkram Aracı (Onikişubat): Onikişubat Stadyumu
İkram Aracı (Onikişubat):Kahramanmaraş Merkez
İkram Aracı (Onikişubat)
İkram Aracı (Onikişubat): İsmail Kurtul İlkokulu
İkram Aracı (Onikişubat): Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İkram Aracı (Onikişubat): Kahramanmaraş Şube Başkanlığı Önü
İkram Aracı (Pazarcık): Pazarcık Kaymakamlığı
İkram Aracı (Pazarcık): Pazarcık Hastane Önü
İkram Aracı (Pazarcık): Pazarcık
İkram Aracı (Pazarcık): Türkoğlu Merk.-Mesleki ve Teknik And. Lisesi
İkram Aracı (Pazarcık): Maraş Pazarcık Kocadere Köyü
İkram Aracı (Türkoğlu)
Malatya’da yer alan dağıtım noktaları;
İkram Aracı (Battalgazi): Battalgazi – Battalgazi Hastanesi Önü
İkram Aracı (Battalgazi): Battalgazi – Belediye Başkanlığı Önü
İkram Aracı (Yeşilyurt): Merkez Yıldız Büfe
İkram Aracı (Yeşilyurt): Merkez – Yıldız Büfesi Önü
İkram Aracı (Yeşilyurt)
İkram Aracı (Yeşilyurt): Yeşilyurt – Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Deposu Önü
İkram Aracı (Yeşilyurt): Orgeneral Eşref Bitlis Anadolu Lisesi
Osmaniye’de yer alan dağıtım noktaları;
İkram Aracı (Bahçe): Osmaniye Bahçe
İkram Aracı(Düziçi): Osmaniye Düziçi İlçesi
İkram Aracı(Düziçi): Düziçi
Mobil Mutfak(Merkez): Merkez/Masal Parkı
İkram Aracı(Merkez): Halk Eğitim Merkezi
İkram Aracı(Merkez): Osmaniye Fen Lisesi Önü
İkram Aracı(Merkez): Masal Park
Mobil Mutfak(Merkez)
Şanlıurfa’da yer alan dağıtım noktaları;
İkram Aracı (Karaköprü): Haliliye Şubesi Önü