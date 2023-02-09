Adana’da yer alan dağıtım noktaları;

Mobil mutfak: Seyhan (Hatay’a geçmesi planlanıyor)

İkram Aracı: Çukurova

Adıyaman’da yer alan dağıtım noktaları;

 İkram aracı (Merkez): Valilik önü

İkram aracı (Merkez): Demokrasi Meydanı-Adıyaman Belediyesi karşısı

İkram aracı (Merkez): Eğriçayır parkı

 İkram aracı (Merkez): Gölbaşı İbni Sina Teknik Anadolu Meslek Lisesi

İkram aracı (Merkez): Besni Cırık Meydanı

Diyarabakır’da yer alan dağıtım noktaları;

Aşevi (Sur): Dicle Üniversitesi akaryakıt istasyonu arkası

 İkram aracı (Bağlar): Üniversite kampüs

İkram aracı (Kayapınar): Merkez- Valilik önü

Gaziantep’te yer alan dağıtım noktaları;

Aşevi (Şehitkamil): Onat Kutlar Mahallesi Basra Uzay Pazar Yeri Altı No:1 ve 3 Şehitkamil/Gaziantep

Mobil mutfak (Şehitkamil): Anneler parkına konuşlanması planlanıyor

Mobil mutfak (Nurdağı): Nurdağı Kaymakamlığı

İkram aracı (İslahiye): İslahiye meydan

İkram aracı (İslahiye): İslahiye’ye Tüvtürk istasyonu önü

İkram aracı (İslahiye): İslahiye’ye gidiyor

İkram aracı (Şahinbey): Şahinbey Belediyesi Selçuklu Gençlik Merkezi

İkram aracı (Şehitkamil): Şehit Kamil

 İkram aracı (Şehitkamil): Gönüllü Hizmet Vakfı Aysel Öğücü Anaokulu


 Hatay’da yer alan dağıtım noktaları;

Aşevi (İskenderun): Pınarbaşı Cad. Eski İtfaiye Yanı No:6 İskenderun

Sahra Mutfak (Antakya)

Mobil Mutfak (Antakya): Antakya/il Jandarma Komutanlığı İçerisinde

Mobil Mutfak (Antakya): Özel Harekât Şube Müdürlüğü Önü

Mobil Mutfak (Antakya): Rönesans Rezidans Alt Sokağı

Mobil Mutfak (Antakya): Antakya

Mobil Mutfak (Antakya): Antakya

Mobil Mutfak (Hassa):  Hassa Belediyesi Önü

Mobil Mutfak (Hassa)

Mobil Mutfak (Kırıkhan)

Mobil Mutfak (İskenderun): Maydanoz Kafe Önü

Mobil Mutfak (İskenderun): Hatay İl Jandarma Komutanlığı

Mobil Fırın (İskenderun): İskenderun

İkram Aracı (Antakya): Gençlik Spor Kapalı Stad Önü

İkram Aracı (Antakya): 600 Konutlar

İkram Aracı (Antakya): Merkez

İkram Aracı (Antakya): Hatay Koordinasyon Merkezi

İkram Aracı (Antakya): Jandarma Komutanlığı Önü

İkram Aracı (Antakya):İskenderun Tic. Ve San Odası Anadolu Lisesi

İkram Aracı (Antakya): İskenderun Yemek Fabrikası

İkram Aracı (Antakya):Teknik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu

İkram Aracı (Antakya):Antakya Şehir Hastanesi Önü

İkram Aracı (Antakya): Merkez

İkram Aracı (İskenderun): İskenderun

İkram Aracı (İskenderun): İskenderun Kaymakamlık

İkram Aracı (İskenderun):İskenderun Millet Parkı

İkram Aracı (İskenderun):İskenderun Devlet Hastanesi

İkram Aracı (Kırıkhan): Tabur Komutanlığı

Kahramanmaraş’ta yer alan dağıtım noktaları;

Sahra Mutfak (Pazarcık)

3 adet Sahra Mutfak (Merkez)

Mobil Mutfak (Dulkadiroğulları): Dulkadiroğulları

Mobil Mutfak (Dulkadiroğulları): Müftülük Önü/Merkez)

Mobil Mutfak (Elbistan): Elbistan Emniyet Önü

Mobil Mutfak (Onikişubat): Onikişubat/Kapalı Spor Salonu

Mobil Mutfak (Onikişubat): Yaşar Pastanesi Yanı/Merkez

Mobil Mutfak (Onikişubat): Belediye Yanı

Mobil Mutfak (Onikişubat): Onikişubat Ayşe Gümüşel İlköğretim Okulu

Mobil Fırın (Onikişubat): Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yani

İkram Aracı (Afşin): Afşin

İkram Aracı (Dulkadiroğulları): Merkez Seyyar

İkram Aracı (Dulkadiroğulları): Fuar Merkezi

İkram Aracı (Dulkadiroğulları): Göksun’a Hareket Ediyor

İkram Aracı (Ekinözü): Ekinözü

İkram Aracı(Elbistan): Elbistan

İkram Aracı(Göksun): Göksun

İkram Aracı (Onikişubat): Saim Çatır Stadı

İkram Aracı (Onikişubat): Onikişubat Aşevi

İkram Aracı (Onikişubat): Onikişubat Stadyumu

İkram Aracı (Onikişubat): Onikişubat Stadyumu

İkram Aracı (Onikişubat):Kahramanmaraş Merkez

İkram Aracı (Onikişubat)

İkram Aracı (Onikişubat): İsmail Kurtul İlkokulu

İkram Aracı (Onikişubat): Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

İkram Aracı (Onikişubat): Kahramanmaraş Şube Başkanlığı Önü

İkram Aracı (Pazarcık): Pazarcık Kaymakamlığı

İkram Aracı (Pazarcık): Pazarcık Hastane Önü

İkram Aracı (Pazarcık): Pazarcık

İkram Aracı (Pazarcık): Türkoğlu Merk.-Mesleki ve Teknik And. Lisesi

İkram Aracı (Pazarcık): Maraş Pazarcık Kocadere Köyü

BİRLİKTE BEŞİKTAŞ MAÇINA GİDECEKLER BİRLİKTE BEŞİKTAŞ MAÇINA GİDECEKLER

İkram Aracı (Türkoğlu)

Malatya’da yer alan dağıtım noktaları;

İkram Aracı (Battalgazi): Battalgazi – Battalgazi Hastanesi Önü

İkram Aracı (Battalgazi): Battalgazi – Belediye Başkanlığı Önü

İkram Aracı (Yeşilyurt): Merkez Yıldız Büfe

İkram Aracı (Yeşilyurt): Merkez – Yıldız Büfesi Önü

İkram Aracı (Yeşilyurt)

İkram Aracı (Yeşilyurt): Yeşilyurt – Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Deposu Önü

İkram Aracı (Yeşilyurt): Orgeneral Eşref Bitlis Anadolu Lisesi

 

Osmaniye’de yer alan dağıtım noktaları;

İkram Aracı (Bahçe): Osmaniye Bahçe

İkram Aracı(Düziçi): Osmaniye Düziçi İlçesi

İkram Aracı(Düziçi): Düziçi

Mobil Mutfak(Merkez): Merkez/Masal Parkı

İkram Aracı(Merkez): Halk Eğitim Merkezi

İkram Aracı(Merkez): Osmaniye Fen Lisesi Önü

İkram Aracı(Merkez): Masal Park

Mobil Mutfak(Merkez)

 

Şanlıurfa’da yer alan dağıtım noktaları;

İkram Aracı (Karaköprü): Haliliye Şubesi Önü