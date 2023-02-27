Kızılay, deprem bölgelerinde 6 bine yakın profesyonel ve gönüllüsü ile yaraları sarmaya çalışıyor.

Kızılay, koordine ettiği Afet Beslenme Grubunda yer alan kurum, kuruluş ve derneklerin kapasiteleri ile birlikte bölgede afetin 22. gününde;

5 aşevi,

86 ikram aracı,

370 mobil mutfak,

47 mobil fırın,

22 sahra mutfak,

ile görev yapmaktadır.

Yaklaşık 86 milyon beslenme desteği

Kızılay, afet bölgesinde bulunan aşevleri ve mobil beslenme araçlarından günde 3 öğün olmak üzere 85.710.501 kişilik beslenme desteği sağladı.

Kızılay deprem bölgesine 54 binden fazla çadır sevk etti

Depremin ilk anından itibaren Kızılay AFAD’a 54.070 adet çadır teslim etmiştir.

2073 köye yardım ulaştırıyoruz

Binlerce personel ve gönüllüsü ile afet bölgesinde hizmet veren Kızılay, depremin 22. günü itibariyle kendisine bildirilen ve yıkıntı nedeniyle ihtiyaç sahibi olduğu belirtilen 2073 köye yardım malzemesi ulaştırdı. Kızılay, ihtiyaç sahibi vatandaşlara aile mutfak seti, battaniye, gıda kolisi, hijyen seti, ısıtıcı, yatak, kömür, odun, soba, dayanıklı gıda maddeleri ve kıyafet yardımlarını taşıyor.

10 sosyal market bölgede hizmet veriyor

Kızılay, yaptığı birçok yardımın yanında deprem bölgesinde afetzedelerin gıda ve hijyen malzemesi gibi günlük ihtiyaçlarını karşılaması için sosyal market seferberliği başlattı. Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye’de 10 sosyal market faaliyete geçerken bu marketlerden 53.044 afetzede yararlanıp ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşıladı.

6 mobil sağlık aracı hizmet veriyor

Kızılay ekipleri mobil sağlık araçlarıyla da hastaneye ulaşma imkanı bulamayan afetzedeler için yardım sağlıyor. Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Malatya olmak üzere 6 ilde hizmet veren 6 mobil sağlık aracı sağlık müdürlükleri ile koordineli çalışarak afetzedelere sağlık hizmet sunuyor. İçerisinde iki hekim, bir hemşire 1 psikolog bulunan ve muayene, kan tahlilleri, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi yapılabilen mobil sağlık araçları 2515 kişiye sağlık hizmeti verdi. Bu süreçte 3.451 kutu ilaç ücretsiz olarak dağıtıldı.

Yaklaşık 37 bin kişiye psikososyal destek

Kızılay’ın 270 psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının desteği ile afet bölgesinde psikososyal destek veriliyor. Afetzedelerin, depremin meydan getirdiği travmaları atlatmasına yardımcı olan Kızılaycılar bugüne kadar 36.555 kişiye psikososyal destek hizmeti verdi.

Afet bölgesinden tahliye edilen afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

Kızılay, depremden etkilenen ve farklı illere tahliye edilen afetzedeler içinde seferber oldu. 71 ildeki afetzedelere yardım eli uzatmak için; giyim, battaniye, mutfak malzemesi, yatak, kuru gıda, hijyen malzemesi, temizlik malzemesi, gıda kolisi, sağlık malzemesinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 2,503.289 milyon yardım malzemesi dağıttı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ