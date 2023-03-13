Çadır skandalıyla gündemdeki Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna, "Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem" yanıtını verdi. Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, Kızılay’a olan güven kaybının bu kadro ile giderilemeyeceğinin altını çizdi, Kızılay’ın holdingleşmesi ile kar hesabı yapanların koltuklara oturduğunu söyledi. Delikanlı, Kerem Kınık ve yönetim kurulunu istifaya davet etti.

Kızıay Başkanı Kerem Kınık, Hürriyet Yazarı Hande Fırat’ın "Vicdanının rahat olup olmadığını, istifa edip etmeyeceği" sorusuna, "Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem” yanıtını vermişti. Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, “Kızılay’a güveni bitirenler, Kızılay’ı yardım kuruluşu olmaktan çıkarıp holdingleştirenler,Kızılay Yönetimini bir ailenin çiftliği haline getirenler, Kızılay’ı AKP’nin arka bahçesine çevirenler utanmadan hala yerindeler!” ifadeleriyle Kınık ve yönetim kurulunu istifaya çağırdı.

KIZILAY GEÇMİŞ YILLARDA MİLLETİN MERHAMET VE DAYANIŞMA MERKEZİYDİ

Geçmiş yıllarda milletin merhameti ve dayanışmasının Kızılay’da ete kemiğe büründüğünü hatırlatan Delikanlı o günleri şöyle anlattı, “Daha ilkokulda o Hilal için harçlığımızdan artırır zarflara para koyardık. Gün olur kurbanımız, gün olur kanımızı bağışlardık. Çünkü bilirdik ki verdiğimiz her kuruş kimi zaman sıcak bir aş, kimi zaman başını sokacak bir çadır olur ve bir cana dokunurdu. Bilirdik ki toplanan kaynaklar çar çur edilmezdi, bilirdik ki Kızılay afetlerde Hızır gibi yetişirdi”

26 DAİREYİ BOŞ TUTTULAR, ÇADIR VE BARBUNYA SATTILAR

Kızılay’ın kapısından siyasetin girmesiyle işlerin ticarileştiğine dikkat çeken Delikanlı,

“Ülkeyi holding gibi yöneteceğim diyenler Kızılay’ı holdingleştirdi ve işler ticarileşti.

İyilikte yarışanlar gitti, kar hesabı yapanlar geldi. Sonuçta ne oldu? Kızılay depremzede soğukta tir titrerken çadır satar hale geldi Kızılay depremzede bir tas sıcak aş beklerken barbunyayı satar hale geldi. Kızılay millet kendi dairesini bedava verirken Uşak’ta elindeki 26 daireyi boş tutar hale geldi

Hiç aklımızın ucundan geçmezdi ama Kızılay milletin bağışladığı kanı dahi satar hale geldi” dedi.

KIZILAY’I AKP’NİN ARKA BAHÇESİNE ÇEVİRENLER HALA YERİNDE

Son araştırmalarda Kızılay’a olan güvenin bittiğine değinen Delikanlı, “Kızılay en güvenilir dernekti.

Kızılay’a güven bitti, son ankette Ahbap güvenilirlikte birinci Kızılay sonuncu geldi. Kızılay’a güveni bitirenler, Kızılay’ı yardım kuruluşu olmaktan çıkarıp holdingleştirenler,Kızılay Yönetimini bir ailenin çiftliği haline getirenler, Kızılay’ı AKP’nin arka bahçesine çevirenler utanmadan hala yerindeler!” ifadelerini kullandı.

EMANET KOLTUKLARDA BİR DAKİKA DAHA GEÇİRMEYİN

Bu güven kaybının artık bu kadro tarafından telafi edilemeyeceğinin altını çizen Delikanlı, Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve Yönetim Kurulu’nu istifaya çağırdı, “On binlerce gönüllünün emeğine gölge düşüremezsiniz. Milletin size sırt çevirmesini görmezden gelemezsiniz. Bu güven kaybını artık siz telafi edemezsiniz. Bu yüzden Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve Yönetim Kurulu üyelerine sesleniyorum.

Size emanet edilen o koltukta bir dakika daha geçirmeyin. Bir an önce ya istifa edin ya da görevden affınızı isteyin!”.

YENİGÜN HABER MERKEZİ