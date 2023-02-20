Kızılay, afetzedelerin hizmetlere daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için “Deprem bölgesinde en yakın Hizmet Noktası nerede” uygulamasını başlattı. Afetzedeler Kızılay’ın Whatsapp hattına konumlarını göndererek kendilerine en yakın hizmet noktasının konum bilgisine anında ulaşabilecek.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli ve Elbistan ilçesi merkezli gerçekleşen depremlerin ardından afet bölgesinde iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Depreminin ardından bölgede beslenme, temel ihtiyaç maddeleri ve afetzedelere yönelik psikolojik ilk yardım faaliyetleri veren Kızılay, deprem bölgesinde çalışan afetzedelerin bu hizmetlere daha hızlı ve kolay ulaşabilmesinin de yollarını geliştiriyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ