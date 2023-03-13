Kızılay psikologları özellikle kadınlar ve çocuklarla afet travmasının atlatılmasına yönelik çalışmalar yapıyor.

Büyük Kahramanmaraş depreminin ardından 6 şehirde kurulan psikososyal destek çadırlarında çalışmaya başlayan Kızılay psikologları, afetin ardından yaşanan ruhsal yaralanmalara “ilk yardım” yapıyor. Kızılay uzmanlarının liderliğinde, gönüllü psikolog ve psikolojik danışma ve rehberlik uzmanları, çalışmalarını daha kırılgan olan çocuklar ve kadınlar üzerinde yoğunlaştırıyor. Ekipler, bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişiye psikolojik destek sağladı. Kızılay psikologları, afetzedelerin zorunlu olarak taşınmak durumunda kaldığı illerde de benzer çalışmaları hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Kızılay bir yandan da Türkiye Afet Müdahale Planına (TAMP) göre kendisine verilen ana görev alanı olan beslenme grubundaki çalışmalarını da geliştirerek sürdürüyor. Kızılay ve Kızılay’ın koordinasyonundaki Afet Beslenme Platformu üyesi kurum ve kuruluşlar bugüne kadar yaklaşık 150 milyon kişilik sıcak yemek çıkartarak afetzedelere ulaştırdı.

Afet Beslenme Platformu üyeleri hizmetlerini

5 Aşevi,

86 ikram aracı,

355 mobil mutfak,

49 mobil fırın,

22 sahra mutfak ile gerçekleştiriyor.

Kızılay, bunların yanı sıra;

6 ilde 8 mobil sağlık aracıyla 9.651 afetzede muayene edilirken 15.161 afetzedeye ilaç desteği verildi.

Kızılay, afet bölgesinden 71 farklı ile tahliye edilen 1.726.496 kişiye yardım eli uzatmak için; Giyim, battaniye, mutfak malzemesi, yatak, kuru gıda, hijyen malzemesi, temizlik malzemesi, gıda kolisi, sağlık malzemesinin de aralarında bulunduğu 3.5milyon/kişilik yardım malzemesi dağıtıldı

Kızılay, vatandaşların gıda ve tüketim ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için toplamda 13 sosyal market açarak ürünleri ücretsiz olarak depremzedelere dağıtıyor. Çadırkent ve merkezi noktalara yakın bölgelerde açılan marketlerden bu zaman kadar yaklaşık 245 bin afetzede yararlanıp ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşıladı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ