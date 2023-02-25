Kızılay, battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı, mama, çocuk bezi, gıda kolisi ve hijyen kolisi gibi malzemeleri dağıtımına devam ediyor.

Kızılay, özellikle çadırkentlerde yaşayan afetzedelerin temizlik koşullarından olumsuz etkilenmemesi için de çaba sarf ediyor. Kızılay hem afetin yıkıma uğrattığı şehirlerde hem de köylerde battaniye, ısıtıcı, gıda kolisi, kuru gıdanın yanı sıra hijyen seti ve temizlik malzemesi dağıtımı gerçekleştiriyor. Vatandaşların afet bölgesinde Kızılay’a emanet ettiği yüzbinlerce parçadan oluşan giyim malzemeleri de afetzedelere ulaştırıldı.

Deprem bölgesinde salgın hastalıkların yayılmaması için de büyük çaba sarf eden Kızılaycılar, yaklaşık 1 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak miktarda hijyen seti, temizlik malzemesi ve sağlık malzemesini bölgede ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Bebekler için bölgeye on binlerce mama ve bebek bezini de ulaştırılarak dağıtımları gerçekleştirildi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ