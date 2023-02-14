Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Kızılay, günlük 4 bin 500’ü aşkın gönüllüsüyle deprem bölgelerinde afetzedelerin beslenme, barınma, hijyen gibi her türlü ihtiyacının karşılanması için seferber oluyor. Yolları kapanan köylere de yardım malzemesi ulaştıran gönüllüler, depremin etkisi geçene kadar bölgede faaliyetlerine devam edecek.

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde kendisine verilen beslenme ve kan temini görevi için tüm ekiplerini harekete geçiren Kızılay, depremden etkilenen 10 şehirde gönüllüleriyle yaraları sarmaya devam ediyor. Yardım faaliyetlerine destek vermek isteyen vatandaşlar, gonulluol.org platformu üzerinden açılan görevlere başvurarak gönüllü olarak çalışmalara dahil oluyorlar.

Depremzedelere Destek Olmak İçin İstifa Ederek Bölgeye Gitti

23 yaşındaki Şeyda Çırak, deprem haberini alır almaz Aydın’da çalıştığı marketten istifa ederek hızla bölgeye gitti. Daha önce sağlık eğitimi alan Çırak, Kızılay Gönüllüsü olarak arama kurtarma ekiplerine ve enkaz başında bekleyen ailelere destek sağlıyor. Enkaz alanını terk etmiyor ve enkaz altından kurtarılan kedisiyle enkaz alanında uyuyor.

Üniversiteli Gençler Deprem Bölgesine İlaç ve Hijyen Malzemeleri Getirdi

İstanbul’da yaşayan konservatuvar öğrencisi Yiğit Çalık ve sporcu Uras Uçanoğlu, depremden 5 saat sonra, bölgeye gelmek için Kızılay yetkilileri ile iletişime geçtiler. Depremin 2. günü kendi özel araçlarına, çevrelerinden topladıkları ilaç ve hijyen malzemelerini doldurarak yaraları sarmak için Gaziantep’e geldiler.

Gönüllü Çift Depremin İlk Gününden Beri Hatay’da

Grafiker ve Ressam olan Ahmet Enis Gürcan ile Psikolog eşi Tuğçe Gürcan, deprem haberini İstanbul/Üsküdar’daki evlerinden aldılar. Hızla Hatay’a doğru yol çıkan çift, bölgede bir taraftan beslenme faaliyetlerine destek olurken diğer taraftan ruhsal travmalara karşı psikolojik ilk yardım uyguluyor.

Tatil İçin Geldiği Mersin’de Depremzedelere Yardım Ulaştırıyor

Gümüşhane Üniversitesi Sivil Havacılık Bölümü öğrencisi olan Ömer Faruk Ilgaz, tatil amaçlı geldiği Mersin’de depreme yakalandı. Kızılay ekibiyle iletişime geçen Ilgaz, gönüllü olarak Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda afetzedelerle ilgileniyor. Depremzedelere yemek kıyafet ve hijyen malzemesi dağıtımında görev alıyor. Gece boyunca afetzedelerin başında bekleyen Ilgaz, afetzedelere yemeğini yediriyor yaşlı afetzedelerin kişisel bakımına yardımcı oluyor.

Kızılay Koordinesindeki Beslenme Platformu depremin bayından bugüne kadar 20 Milyon Kişilik Sıcak Yemek Dağıttı

Deprem sonrası bölgeye Kızılay profesyonel ve gönüllüleri, sahada 961 profesyonel ve günlük 4.565 gönüllüsü ile çalışmalara destek veriyor. Kızılay 86 ikram aracı, 320 mobil mutfak, 33 mobil fırın, 22 sahra mutfak ve 330 diğer araçlar olmak üzere bölgede toplamda 791 araçla hizmet veriyor. Ayrıca 5 Kızılay aşevin afetzedelere düzenli olarak yemek çıkarılıyor. Kızılay koordinesindeki Beslenme Platformu ise şimdiye kadar yaklaşık 4.5 milyon kişilik çorba, 20 milyon kişilik sıcak yemek, 22 milyon ekmek dağıttı. Ayrıca, 10 milyondan fazla ikramlık malzeme ve 15.5 milyon adet su ile 2 milyondan fazla içecek dağıtımı gerçekleştirdi. (YHM)