Kızılay depremden etkilenen bölgelerde;

-3 AŞEVİ,

-11 SAHRA MUTFAK

-74 İKRAM ARACI,

-25 MOBİL MUTFAK,

-3 MOBİL FIRIN ile beslenme desteği sağlıyor.

Kızılay’ın sahada bulunan aşevleri, mobil mutfakları ve sahra mutfaklarından AFAD’ın kurduğu çadır kentlere, depremzedelerin hizmetine açılan öğrenci yurtlarına, spor salonlarına ve vatandaşların yoğunlukta bulunduğu alanlara sıcak yemek gönderiliyor. İkram araçlarından da vatandaşlara kumanya, sıcak çorba ve içecek dağıtımına devam ediliyor.

1 Milyon 500 Bin Kişiye Beslenme Desteği

Kızılay ayrıca şu ana kadar 425 bin kişilik çorba, 190 bin kişilik kumanya, 440 bin kişilik sıcak yemek, 460 binden fazla ikramlık malzeme olmak üzere 1 milyon 500 bin kişilik beslenme hizmeti verdi. Ek olarak, 210 bin litre su ve 212 binden fazla içecek dağıtımı gerçekleştirildi.