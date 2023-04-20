Kızılay Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?
Kızılay'dan yardım alabilmek için başvuru sırasında şu adımları takip etmelisiniz:
1- Kızılay’ın resmi internet sitesine girip iletişim adresine tıklayın.
2-Açılan sayfada sizden istenen başvuru formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurun.
3-Onay kutucuklarını işaretledikten sonra “Başvur” butonuna tıklayın.
Kızılay Resmi İnternet Sitesine Girmek İçin Tıklayınız
Kızılay Yardım Sorgulama Nasıl Yapılır?
1-Kızılay İletişim Merkezi’ni (ALO 168) arayarak yardım başvurunuzun durumunu sorgulayabilirsiniz. Kızılay'ın resmi web sitesinde yer alan iletişim bilgileri üzerinden ulaşabileceğiniz iletişim merkezi çalışanları size yardımcı olacaktır.
2-Kızılay'ın internet sitesinde yer alan " Başvuru Sorgulama" bölümünden yardım başvurunuzun durumunu takip edebilirsiniz. Başvuru numaranızı veya kimlik bilgilerinizi girerek başvurunuzun durumunu sorgulayabilirsiniz.
3-Kızılay'ın mobil uygulamasını indirerek yardım başvurunuzun durumunu takip edebilirsiniz. Mobil uygulama üzerinden başvuru numaranızı veya kimlik bilgilerinizi girerek başvurunuzun durumunu sorgulayabilirsiniz.
4-Kızılay şubelerine giderek yardım başvurunuzun durumunu sorgulayabilirsiniz.
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