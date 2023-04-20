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3-Kızılay'ın mobil uygulamasını indirerek yardım başvurunuzun durumunu takip edebilirsiniz. Mobil uygulama üzerinden başvuru numaranızı veya kimlik bilgilerinizi girerek başvurunuzun durumunu sorgulayabilirsiniz.

2-Kızılay'ın internet sitesinde yer alan " Başvuru Sorgulama" bölümünden yardım başvurunuzun durumunu takip edebilirsiniz. Başvuru numaranızı veya kimlik bilgilerinizi girerek başvurunuzun durumunu sorgulayabilirsiniz.

Kızılay Yardım Sorgulama Nasıl Yapılır?

2-Açılan sayfada sizden istenen başvuru formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurun.

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Kızılay'dan yardım alabilmek için başvuru sırasında şu adımları takip etmelisiniz: