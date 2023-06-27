Ünlü müzayedeci Uğur Batur, geleneksel yaz davetini geçtiğimiz gün Bodrum’da yaptı. Zaru Yalıkavak’ta gerçekleşen davete ünlü isimler katılarak, keyif dolu bir gün geçirdiler. Yaklaşık 100 davetlinin katıldığı anlamlı günde Uğur Batur mini bir müzayede gerçekleştirdi. İyilik için yarışan misafirler, birbirinden güzel antika eserin sahibi olurken aynı zamanda müzayededen elde edilen gelir de kız çocuklarının eğitimi için bağışlandı.

Batur’un yaz davetine katlan ünlü isimler arasında; Besim Kazado, Erkan Kara, Ceren Öztekin, Gülnur Papuçcu, Mehtap Kalkan, Kendi, Mehmet Nuri-Gülay Kuriş, Mehmet-Yalın Günce Gündoğan, Osman-Gülnur Kamaşak, Sema Akanyıldız, Nurdan Karaçay Keçeci, Seta Balcı, Emel Sözeri, Seycan-Nihat Tanfer, Nurdan Karaçay Keçeci, Burhan-Aysun Akdağ, Neslihan Ertok vardı.