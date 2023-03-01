Kıymetli maden ticaretinde Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş, “Kıymetli Madenler 2023 Yılı Beklentileri” raporunu açıkladı. Yatırımcıların “güvenli liman” olarak kabul ettikleri altının geçen yıl bu rolünü gerçekleştiremediği ve yılı kayıpla tamamladığının belirtildiği raporda, altının bu yıl ons bazında 2000 doları aşarak yeni bir rekor seviyeye çıkmasının beklendiği vurgulanıyor. Troy Kıymetli Maden raporunda, 2023’ün altının yanı sıra gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenlerin getirileri anlamında pozitif bir yıl olacağına dikkat çekildi.

Altın rekor seviyeleri deneyecek

Troy Kıymetli Maden “Kıymetli Madenler 2023 Yılı Beklentileri” raporunda, geçen yıl başta FED olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının sert faiz artırımlarının altın fiyatlarının baskılanmasına neden olduğu belirtildi. Raporda, “geçen yıl altın açısından oldukça hareketli sayılacak bir yıl oldu, ancak net bir şekilde yön tayin edemedi. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının yarattığı etkiyle 2.070 dolar/ons seviyesine kadar çıkan altın fiyatları, yılı başladığı seviyenin bir miktar altında 1.824 dolar/ons seviyesinde tamamlayabildi” değerlendirmesine yer verildi.

2023’ün faiz artırımlarının hızının yavaşlayacağı, enflasyonun daha da kontrol altına alınacağı bir yıl olacağının beklendiğine dikkat çekilen raporda, “Faiz artırım hızında yavaşlama olmasının yanı sıra 2023 küresel risk algısının da azaldığı bir yıl olacak. Ayrıca pandeminin etkilerinin tamamen ortadan kalktığı özellikle Çin’in de diğer ülkelerle uyumlu olarak kısıtlamaları kaldırdığı bir yıl olacak” analizine yer verildi. Raporda, bu beklentiler ışığında bu yıl altını güçlendirecek ana unsurun doların alım gücündeki zayıflık olduğunun altı çizildi. Doların alım gücünün zayıflığının yanı sıra FED’in izlediği şahin politikaları gevşetmesi, faiz artırımının hız kesmesi ve küresel risk iştahının durumunda altın fiyatlarının daha da ivmeleneceğine dikkat çekilen raporda, altının bu yıl ons bazında yeniden 2000 doları aşarak, yeni bir rekor seviye kaydetmesinin beklendiği vurgulandı.

Gümüşte 35 dolar/ons seviyesi bekleniyor

Troy Kıymetli Maden “Kıymetli Madenler 2023 Yılı Beklentileri” raporunda, geçen yılı artıda kapatan ve bu yıla 23,96 dolar/ons seviyesinde başlayan gümüşe olan fiziki talebin arttığına dikkat çekildi. Artan taleple stokların azalmasının bağlı olarak 2023 yılında gümüş fiyatlarının artacağı belirtilen raporda, “Elektrikli araçlardan, 5G teknolojisine, güneş enerjisinden birçok yeni teknolojiye kadar kullanım alanı artan beyaz maden, artan talep karşısında zayıflayan arz yapısıyla dikkat çekiyor. COMEX ve LBMA kasalarından gümüş çekimlerinin arttığı gözlemlenirken önümüzdeki günlerde stoklardaki bu azalışın gümüş fiyatlarına yansımasını bekliyoruz” değerlendirmesi yapıldı. Raporda, bu koşullarda bu yıl gümüşün yeniden 35 dolar/ons seviyesine kadar çıkmasını beklendiği vurgulandı.

Yeşil enerji yatırımlarıyla platine ilgi artacak

Troy Kıymetli Maden “Kıymetli Madenler 2023 Yılı Beklentileri” raporunda, geçen yıl arz tarafındaki kaygıların etkisiyle yatırımcılarına en fazla getiri sağlayan kıymetli maden olan platine, bu yılda benzer nedenlerle ilginin devam edeceğinin beklendiği belirtiliyor. Raporda, “ Özellikle yeşil enerji konusunda, ülkelerin yatırımlarının platin kullanımını artırması beklenirken, hidrojen enerjisi yatırımları da platine ivme kazandıracak önemli unsurlardan biri olacak. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi dolayısıyla paladyumun arzına dair yaşanacak sorunlar, platini muadil olarak kullanılmaya itiyor. 2023 yılında platinin 1200 dolar/ons seviyesine yükselmesini bekliyoruz” denildi.

Paladyum toparlanan otomotiv endüstrisinden destek bulacak

Raporda, paladyumun ise Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla 3019 dolar/ons ile rekor seviyelere çıkan platinin bu seviyelerde tutunamadığı ve resesyon beklentilerinin de etkisiyle yılı en fazla değer kaybeden kıymetli maden olarak tamamladığının hatırlatıldı. Troy Kıymetli Maden “Kıymetli Madenler 2023 Yılı Beklentileri” raporunda,” Paladyumun yüzde 80’i otomotiv endüstrisi tarafından kullanılıyor. 2023 yılının ortasına doğru toparlanması beklenen otomobil endüstrisiyle birlikte paladyum fiyatları da ivmelenecektir. Bu nedenle paladyumun Rusya karşı uygulanan metal yaptırımlarına rağmen bu yıl, 2000 dolar/ons seviyesinin üzerine yenide çıkacağını öngörüyoruz” değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi