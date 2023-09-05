Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 76 adet Personel alımı yapacak... Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 76 Kişilik Daimi İşçi Statüsünde Personel alım yapacak.. İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacak. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacak. İşte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 76 adet Personel alımı hakkında detaylı bilgiler haberimizde...
İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.
İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.
|ÜNVAN
|TALEP EDİLEN
İŞÇİ SAYISI
|ÖĞRENİM
DURUMU
|MEZUN OLUNAN BÖLÜM
|KPSS PUAN
TÜRÜ
|DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR
|İkinci Kaptan
|6
|Lisans
|Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili fakültelerinin güverte, deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.
|KPSSP3
|•En az Uzakyol Birinci Zabiti yeterliliğine sahip olmak.
•Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.
•Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.
•Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
•Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
•Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
•Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
•Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.
|İkinci Mühendis
|6
|Lisans
|Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili fakültelerinin makine, gemi makineleri işletme mühendisliği ile fakültelerin gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, gemi inşaat mühendisliği, makine mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.
|KPSSP3
|•En az Uzakyol 2.Mühendis yeterliliğine sahip olmak.
•Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb) ve belgelere sahip olmak.
•Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak
•Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
•Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
•Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
•Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
•Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.
|Mühendis
|2
|Lisans
|Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili fakültelerinin güverte, deniz ulaştırma işletme mühendisliği, makine, gemi makineleri işletme mühendisliği, fakültelerin gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği, gemi inşaat mühendisliği, makine mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak.
|KPSSP3
|•Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak,
•Ms Office programlarını kullanabilmek,
•Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek,
•İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
•Üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan adaylar için geçerliliği devam eden en az Uzakyol Vardiya Mühendisi yeterliliğine sahip olmak.
•Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
•09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Kurumdan İşçi Talebinde Bulunma” başlıklı 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası kapsamında il düzeyinde (İSTANBUL) karşılanacaktır.
•Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
•Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
•Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İSTANBUL ilinde istihdam edilecektir.
•Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
•Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.
|Büro Personeli (Memur)
|2
|Ön lisans
|Meslek yüksekokulu Deniz Ulaştırma İşletme Bölümü, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Denizcilik, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Güverte, Gemi İnşaatı, Gemi Makineleri İşletmeciliği, Marina ve Yat İşletmeciliği, Yat Kaptanlığı, Gemi Makineleri İşletme bölümlerinden birinden ön lisans düzeyinde mezun olmak.
|KPSSP93
|•Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek,
•MS Office programlarını iyi derecede bilmek,
•İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
•Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
•09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Kurumdan İşçi Talebinde Bulunma” başlıklı 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası kapsamında il düzeyinde (İSTANBUL) karşılanacaktır.
•Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
|•Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
•Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İSTANBUL ilinde istihdam edilecektir.
•Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
•Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.
|Gemici
|35
|Lise ve Dengi
|Lise ve dengi okul mezunu olmak.
|Noter Aracılığı ile Aday Tespiti ve Sözlü Sınav
|•En az Usta Gemici ya da üst yeterliliğe sahip olmak.
•Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.
•İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
•Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
•Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
•Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
•Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.
•09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi kapsamında açık işgücü sayısının 4 katı asil aday ve yine açık iş gücü sayısının 4 katı yedek aday noter kur’ası ile tespit edilecektir. Kur’a işlemi 23.09.2023 Cumartesi saat 10:00’da Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi No:16/A Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz yerleşkesinde yapılacak olup, istekli adaylar katılım sağlayabileceklerdir.
•Açık işgücü sayısının 4 katı kadar talep şartlarına uygun adaylar sözlü sınava (mülakata) davet edilecektir. Mülakat yeri, tarihi ve saati ayrıca kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat
yapılmayacaktır.
|Yağcı
|25
|Lise ve Dengi
|Lise ve dengi okul mezunu olmak.
|Noter Aracılığı ile Aday Tespiti ve Sözlü Sınav
|•Yağcı ya da üst yeterliliğe sahip olmak.
•Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.
•Yağcı veya üst yeterlilikle en az 1 yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak.
•İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
•Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
•Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar. hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
•Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
•Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
•Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.
•09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi kapsamında açık işgücü sayısının 4 katı asil aday ve yine açık iş gücü sayısının 4 katı yedek aday noter kur’ası ile tespit edilecektir. Kur’a işlemi 23.09.2023 Cumartesi saat 10:00’da Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi No:16/A Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz yerleşkesinde yapılacak olup, istekli adaylar katılım sağlayabileceklerdir.
•Açık işgücü sayısının 4 katı kadar talep şartlarına uygun adaylar sözlü sınava (mülakata) davet edilecektir. Mülakat yeri, tarihi ve saati ayrıca kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat
yapılmayacaktır.
Kaynak: İLANGOVTR
Açıklama1- Kuruluşumuza gönderilen aday listeleri ile noter kur'ası sonucu tespit edilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Açıklama 2- Kuruluşumuza yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir.
Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri,saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.
a-) Büro Personeli (Memur) için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)
• Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)
• 4857 sayılı İş Kanunu (20 Puan)
• Genel kültür(20 Puan)
b-) Diğer ünvan grupları için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)
• Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)
• Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurum tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. KPSS'den muaf öncelikli adaylar ile Gemici ve Yağcı ünvanlarındaki tüm adaylarda sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınavda kurul üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Bu adaylar için sözlü sınav (mülakat) sonucu atanmaya esas başarı puanını oluşturur. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Kuruluşumuz internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.