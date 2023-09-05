ÜNVAN TALEP EDİLEN

İŞÇİ SAYISI ÖĞRENİM

DURUMU MEZUN OLUNAN BÖLÜM KPSS PUAN

TÜRÜ DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR

İkinci Kaptan 6 Lisans Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili fakültelerinin güverte, deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak. KPSSP3 •En az Uzakyol Birinci Zabiti yeterliliğine sahip olmak.

•Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.

•Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

•Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

•Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

•Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

•Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

•Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

İkinci Mühendis 6 Lisans Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili fakültelerinin makine, gemi makineleri işletme mühendisliği ile fakültelerin gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, gemi inşaat mühendisliği, makine mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak. KPSSP3 •En az Uzakyol 2.Mühendis yeterliliğine sahip olmak.

•Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb) ve belgelere sahip olmak.

•Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak

•Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

•Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

•Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

•Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

•Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit

edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

Mühendis 2 Lisans Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili fakültelerinin güverte, deniz ulaştırma işletme mühendisliği, makine, gemi makineleri işletme mühendisliği, fakültelerin gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği, gemi inşaat mühendisliği, makine mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak. KPSSP3 •Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak,

•Ms Office programlarını kullanabilmek,

•Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek,

•İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.

•Üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan adaylar için geçerliliği devam eden en az Uzakyol Vardiya Mühendisi yeterliliğine sahip olmak.

•Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

•09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Kurumdan İşçi Talebinde Bulunma” başlıklı 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası kapsamında il düzeyinde (İSTANBUL) karşılanacaktır.

•Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

•Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

•Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İSTANBUL ilinde istihdam edilecektir.

•Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

•Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit

edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

Büro Personeli (Memur) 2 Ön lisans Meslek yüksekokulu Deniz Ulaştırma İşletme Bölümü, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Denizcilik, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Güverte, Gemi İnşaatı, Gemi Makineleri İşletmeciliği, Marina ve Yat İşletmeciliği, Yat Kaptanlığı, Gemi Makineleri İşletme bölümlerinden birinden ön lisans düzeyinde mezun olmak. KPSSP93 •Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek,

•MS Office programlarını iyi derecede bilmek,

•İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.

•Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

•09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Kurumdan İşçi Talebinde Bulunma” başlıklı 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası kapsamında il düzeyinde (İSTANBUL) karşılanacaktır.

•Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv

araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

•Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

•Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İSTANBUL ilinde istihdam edilecektir.

•Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

•Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

Gemici 35 Lise ve Dengi Lise ve dengi okul mezunu olmak. Noter Aracılığı ile Aday Tespiti ve Sözlü Sınav •En az Usta Gemici ya da üst yeterliliğe sahip olmak.

•Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.

•İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.

•Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

•Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

•Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

•Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

•09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi kapsamında açık işgücü sayısının 4 katı asil aday ve yine açık iş gücü sayısının 4 katı yedek aday noter kur’ası ile tespit edilecektir. Kur’a işlemi 23.09.2023 Cumartesi saat 10:00’da Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi No:16/A Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz yerleşkesinde yapılacak olup, istekli adaylar katılım sağlayabileceklerdir.

•Açık işgücü sayısının 4 katı kadar talep şartlarına uygun adaylar sözlü sınava (mülakata) davet edilecektir. Mülakat yeri, tarihi ve saati ayrıca kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat

yapılmayacaktır.