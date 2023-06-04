Yüksek miktarda C vitamini içeren, mineral, lif ve antioksidan açısından zengin olan kivinin faydaları saymakla bitmiyor. Peki, kivinin faydaları nelerdir? Tüm detaylar haberimizde…

Kivinin Sağlığa Faydaları

-Kivi, sindirime yardımcı olur. Kivinin içerisinde sindirime faydalı olan bol miktarda lif bulunur.

-Kivi, kan basıncını düzenler.

-Yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklığınızı güçlendirir.

-Magnezyum ve kalsiyum açısından oldukça zengin olan kivi kemik gelişimini destekler.

-Yüksek oranda içerdiği lif sayesinde bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar .

-Astım belirtilerini azaltır.

-Kivi, içerisindeki pektin maddesi sayesinde kalp ve damar sağlığını korur. Kalp krizini önler.

-Kanseri önlemede yardımcı olur.

-Uyku kalitesini artırır. Uyumadan önce 2 tane kivi yerseniz daha rahat uykuya dalarsınız.

-Kivi, cildin kolajen ihtiyacını karşılar ve cildi yeniler. Cildin elastikiyetini, sıkılığını ve dokusunu korur.

-Sivilce ve siyah nokta gibi cilt sorunlarını çözer.

-İçerdiği bol miktarda C vitamini sayesinde cildin kurumasını önler.

-Saçları gürleştirir ve içerisindeki Omega 3 yağ asidi sayesinde saçları nemlendirir.

Günde Kaç Tane Kivi Yemeliyiz?

Uzmanlar C vitamini deposu olan kiviyi, günde 2 tane yememizi öneriyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ