Ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödül kazanan Şahsiyet’in yönetmeni Onur Saylak ve senaristi Hakan Günday, bu kez Netflix bünyesinde bir yapıma imza attı. Yönetmenliğini Onur Saylak’ın, senaryo yazarlığını Hakan Günday’ın üstlendiği, başrollerini ise Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit’in paylaştığı "Boğa Boğa" şimdiden merak konusu olmaya başladı. Prömiyerini 42. İstanbul Film Festivali kapsamında 15 Nisan’da gerçekleştiren "Boğa Boğa", 21 Nisan'da seyirci karşısına çıkacak. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda birçok ünlü isim yer alıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ. Rolü : Yalın.

Funda Eryiğit. Rolü : Beyza.

Gürgen Öz. Rolü : Daim.

Hayat Van Eck. Rolü : Gaza.

Müge Bayramoğlu. Rolü : Nehir.

Kerem Arslanoğlu. Rolü : Cevdet.

Onur Gürçay. Rolü : Selami.

Onur Akgülgil. Rolü : Cezmi.

İlgiyle beklenen filmin konusu ise şöyle: İstanbullu bir çift olan Yalın ve Beyza, Assos’ta bir köye taşınır. Yeni bir hayata başlamak üzere buraya gelmişlerdir. Ancak ilk günden itibaren köylüler Yalın’a olumsuz ve tehditkâr biçimde yaklaşır. Çok geçmeden bu tepkilerin şiddeti hızla yükselir ve bir gün Yalın, bir gencin saldırısına uğrar. Bu saldırıyla birlikte Yalın’ın gerçekte kim olduğu ortaya çıkacak ve köy halkıyla arasında gizli bir savaş başlayacaktır.

(Yenigün Haber Ajansı)