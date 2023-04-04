Başak Dizer'in eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile öpüşmesinden rahatsız olduğu iddiası gündeme gelmişti. Çıkan iddianın ardından açıklama yapan Tatlıtuğ, söz konusu haberleri yalanladı.



"Bir daha olursa ayrılırım"

Kıvanç Tatlıtuğ ile partneri Serenay Sarıkaya'nın öpüşme sahnesinden rahatsız olan Dizer'in "Bir daha olursa ayrılırım" diyerek rest çektiği iddia edilmişti.

Sosyal medyada çok konuşulan iddialara Kıvanç Tatlıtuğ kesin bir dille yalanladı.

TV8 'de 2. Sayfa programına açıklama yapan Kıvanç Tatlıtuğ, "Evde de sette de keyifler çok yerinde. Her projede tekrarlanan bu uydurma haberini kaale bile almıyoruz" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi