Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya, Aile dizisinde iki başrol oyuncusu olmuşlardı. Sezonun en iddialı yapımlarından olan dizinin başrol oyuncularının sosyal medyadan takipleşmemesi dikkat çekmişti. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, partneri Kıvanç Tatlıtuğ'u takip ediyor ama Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya'yı takip etmiyordu.

Sebebi Başak Dizer'in Kıskançlığı mı?

Dizinin sevenleri bu durumun Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başar Dizer'in kıskançlığına bağlamışlardı. Hatta iddiaya göre Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri Serenay Sarıkaya ile yakınlaşma sahnelerinin çekilmesine karşı çıkmış ve bu sebepten tartışmışlardı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Serenay Sarıkaya Hamlesi

Çıkan bu söylentiler sonrası Kıvanç Tatlıtuğ'dan beklenmedik bir atak geldi.Başarılı oyuncu, partneri Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeye başladı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi