Ünlü çift Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, bir bebek bezi markasıyla işbirliği yapma kararı aldı. Mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan Tatlıtuğ ve Dizer, anne-baba olmanın mutluluğunu paylaşırken aynı zamanda bebek bezi markasının tanıtımında yer alacaklar.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, bir bebek bezi markasıyla olan işbirlikleri kapsamında reklam filmi çekmek için ilk defa birlikte kamera karşısına geçecekler. Ancak, çocukları Kurt Efe'yi reklam filminde yer almayacak.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, bir bebek bezi markasıyla olan işbirlikleri kapsamında yapacakları reklam filmi için 30 milyon TL gibi önemli bir gelir elde edecek. Reklam filmi çekimlerinin de yakın zamanda başlaması planlanmaktadır.