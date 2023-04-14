Ekranların başarılı isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve moda tasarımcısı eşi Başak Dizer çifti, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere takıldı. Her dönemin en çok konuşulan çiftlerin olan ikili, el ele bahar alışverişinde görüldü. Yakışıklı oyuncu ve eşi karşılaştığı muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Tatlıtuğ, çocuğuyla ilgili gelen sorular üzerine; ”Çok güzel bir duygu baba olmak. Allah herkese nasip etsin” diyerek mutluluğunu dile getirdi. Bayramda tatil planlarının olmadığını söyleyen gözde çift, mütevazı ve samimi tavırlarının yanında şıklıklarıyla da dikkat çektiler.