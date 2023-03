Türk sinema ve dizi oyuncusu ve eski manken.

Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Annesi Nurten Hanım Edirneli, babası Erdem Bey ise Yugoslavya kökenlidir.

Babasının kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbula taşınana kadar Adana’da geçirdiği yıllarda “Fiskobirlik”, “Güney Sanayi”, “Çukurova Kulübü”, “Devlet Su İşleri” ve “Tarsus Amerikan Kulübü” gibi kulüplerde basketbol oynadı. Basketbolda gösterdiği başarısından dolayı Ülkerspor’dan transfer teklifi aldı ve 2 yıl boyunca profesyonel oyuncu olarak bu kulüpte maçlara çıktı. Ülkerspor’un ardından Beşiktaş Basketbol Takımı’nda bir yıl, ardından da Fenerbahçe Basketbol Takımı’nda bir yıl oynadı. Tekrar Beşiktaş Basketbol Takımı’na dönen Tatlıtuğ, antrenman sırasında sakatlandı ve bu sakatlığı nedeniyle profesyonel basketbol oyunculuğunu bırakmak zorunda kaldı.

Annesinin ısrarı ve çabası neticesinde mankenliğe adım attı. İki yıl boyunca Paris’teki Success Ajans’ında mankenlik yapan Tatlıtuğ, 2002 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve bayanlarda Irmak Atuk ile birlikte birinci seçildi. Ardından Best Model of the World yarışmasında da birinciliği kazandı.

Oynadığı dizilerle popülerlik kazanmaya başlayan ünlü oyuncu, ilk olarak 2005’te yayınlanmaya başlanan “Gümüş” adlı dizide Songül Öden’le birlikte başrolü paylaştı. Türkiye’de büyük beğeni kazanan dizi, Arap ülkelerine de pazarlandı ve büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Bu dizide de rol alan Devlet Tiyatro sanatçısı Laçin Ceylan’dan ve Okan Bayülgen’den oyunculuk dersi alan Tatlıtuğ, iki yıl süren bu diziden sonra güzel oyuncu Sedef Avcı’yla birlikte başrol oynadığı “Menekşe ile Halil” dizisinde Halil karakterini canlandırdı.

Filmografisi

Sinema

2007 Amerikalılar Karadeniz’de 2

2010 Oyuncak Hikayesi 3 Seslendirme

2013 Kelebeğin Rüyası

2018 Hadi Be Oğlum

2018 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

Televizyon

2005-2007 Gümüş

2007-2008 Menekşe ile Halil

2008-2010 Aşk-ı Memnu

2010 Ezel Konuk oyuncu (34-37. bölümler arası)

2011-2013 Kuzey Güney

2014 Kurt Seyit ve Şura

2016-2017 Cesur ve Güzel

2018-2019 Çarpışma

2023- Aile

İnternet dizi ve filmleri

2021 Into the Night Konuk oyuncu

2022- Yakamoz S-245

2022 Âşıklar Bayramı

Boğa Boğa

Yakında Last Call For İstanbul

Ödülleri

2002 Best Model of Turkey

2002 Best Model of the World

2009 Galatasaray Üniversitesi – En İyi Erkek Oyuncu

2009 İstek Özel Semiha Şakir Lisesi – En İyi Erkek Oyuncu

2009 İstanbul Aydın Üniversitesi – En İyi Erkek Oyuncu

2009 Beykent Üniversitesi – En İyi Erkek Oyuncu

2008-2009 36. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu

2010 Elle Style Ödülleri – Stil Sahibi Erkek Oyuncu

2011 10. Yıldız Teknik Üniversitesi – En İyi Erkek Oyuncu Kuzey Güney

2011 Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD oscars) – Yılın Erkek Oyuncusu

2012 Galatasaray Üniversitesi İşletme Kulübü – Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu

2011-2012 39. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu

2011-2012 11. ROTABEST Ödülleri – Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu

2011-2012 Esenler Belediyesi – En iyi erkek dizi oyuncusu

2012 Burç Anadolu İletişim Meslek Lisesi Ödülleri – En Iyi Erkek Oyuncu

2012 Quality of Magazine En Quality Erkek Oyuncu

2012 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – En Beğenilen Dizi Sanatçısı

2012 MGD 18. Altın Objektif Ödülleri – Yılın En İyi Drama Dizisi Erkek Oyuncusu

2012-2013 11. Yıldız Teknik Üniversitesi – En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu

2013 20. İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri – Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

2013 Yeditepe Üniversitesi Dilek Ödülleri – En iyi erkek oyuncu

2013 MGD 19. Altın Objektif Ödülleri – En İyi Erkek Sinema Oyuncusu Kelebeğin Rüyası

2013 18. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri – ılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

2013 MEF Lisesi Yılının Fark Yaratan Ödülleri – Fark Yaratan Erkek Oyuncu

2014 Milliyet Sanat Dergisi Okurları – En İyi Erkek Oyuncu

2014 46. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu

2016 GQ Türkiye Ödülleri – En İyi Aktör Cesur ve Güzel

2017 Sayidaty dergisi En İyi Erkek Oyuncu

2017 Dubai Uluslararası Arap Festivali En çok yakışan ekran çifti

2017 44. Altın Kelebek Ödülleri – Kendi Mucizesini Yaratanlar

2018 İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) Kariyer Onursal Ödülleri – Yılın En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu – Hadi Be Oğlum

2018 2. Bosphorus Ödülleri – En iyi Aktör

2018 DORinsight (Türkiye’nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi)- Yılının En İyi Erkek Oyuncusu

2018 17. Yıldız Teknik Üniversitesi – En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu

2019 MEF Lisesi Yılının Fark Yaratan Ödülleri – Fark Yaratan Erkek Oyuncu

2019 13. Galatasaray Üniversitesi EN Ödülleri – Yılın En İyi Erkek Dizi/Sinema Oyuncusu

2019 24. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri – Komedi dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

2020 Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri – 2019’un En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu