Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte sezon finali yaptıktan sonra tatilde soluklanırken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, Fatih Terim ile buluştuğu anları takipçileriyle paylaştı. Tatlıtuğ, paylaşımında "Canım Fatih ağabeyim. Kıymetlim. O bir tane, başka yok. Hayranıyım ve hastasıyım" ifadelerine yer verdi.

Bu buluşma, takipçileri arasında büyük ilgi uyandırdı ve paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.