Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ, bir süredir boşanma iddiasıyla gündemde. Her fırsatta çıkan haberleri yalanlayan ve evliliğinde bir sorun olmadığını söyleyen oyuncu, sosyal medya hesabından eşiyle romantik anlarını yayınladı.

Serenay Kıskançlığı

Geçtiğimiz haftalarda, Başak Dizer'in Aile dizisinde eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın yakınlaştığı sahnelerden rahatsız olduğu ve "Bir daha olursa boşanırım" şeklinde bir açıklama yaptığı iddia edilmişti. Ancak, bir mekan çıkışında konuşan Kıvanç Tatlıtuğ, bu iddiayı yalanlayarak, evde ve sette keyiflerinin yerinde olduğunu ve bu tür haberlere aldırış etmediklerini belirtti.

Kaynak: Yenigün Gazetesi