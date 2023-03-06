24 Şubat 1975’de İstanbul’da doğan Kıvanç Kasabalı, Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra ilk oyunculuk deneyimini “Yaprak “Dökümü” adlı Tv dizisiyle kazandı. Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı romanından uyarlama olan dizide Halil Ergün, Güven Hokna, Tolga Karel, Bennu Yıldırımlar ve Fahriye Evcen gibi ünlü oyuncularla birlikte oynadı.

Ardından 2008 yılında Tv izleyicileriyle buluşan ve bir günde hayalleri yıkılan beş kız kardeşin hayata yeniden tutunmak için verdikleri mücadelelerin anlatıldığı, dünya klasikleri arasında yer alan “Küçük Kadınlar” adlı kitaptan esinlenerek ekranlara taşınan dizide Özge Borak, Hande Soral ve Fulya Zenginer gibi oyuncularla birlikte oynadı.

Küçük Kadınlar dizisinden bir yıl sonra, Özcan Deniz ve Vildan Atasever’in başrollerini paylaştığı “Samanyolu” adlı dizide Avukat Ali karakterini canlandırdı.

Dizi ve Filmleri

1999-Ayrılsak da Beraberiz

2005-Kanlı Düğün

2006-2010-Yaprak Dökümü

2010-Küçük Kadınlar

2010-Samanyolu Ali

2013-Merhamet

2014-Ağlatan Dans

2015-Analar ve Anneler

2018-Yasak Elma

2019-Aries

2022-Evlilik Hakkında Her Şey

TV Programları

2020— Şehirden Uzakta

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