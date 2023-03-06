24 Şubat 1975’de İstanbul’da doğan Kıvanç Kasabalı, Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra ilk oyunculuk deneyimini “Yaprak “Dökümü” adlı Tv dizisiyle kazandı. Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı romanından uyarlama olan dizide Halil Ergün, Güven Hokna, Tolga Karel, Bennu Yıldırımlar ve Fahriye Evcen gibi ünlü oyuncularla birlikte oynadı.
Ardından 2008 yılında Tv izleyicileriyle buluşan ve bir günde hayalleri yıkılan beş kız kardeşin hayata yeniden tutunmak için verdikleri mücadelelerin anlatıldığı, dünya klasikleri arasında yer alan “Küçük Kadınlar” adlı kitaptan esinlenerek ekranlara taşınan dizide Özge Borak, Hande Soral ve Fulya Zenginer gibi oyuncularla birlikte oynadı.
Küçük Kadınlar dizisinden bir yıl sonra, Özcan Deniz ve Vildan Atasever’in başrollerini paylaştığı “Samanyolu” adlı dizide Avukat Ali karakterini canlandırdı.
Dizi ve Filmleri
1999-Ayrılsak da Beraberiz
2005-Kanlı Düğün
2006-2010-Yaprak Dökümü
2010-Küçük Kadınlar
2010-Samanyolu Ali
2013-Merhamet
2014-Ağlatan Dans
2015-Analar ve Anneler
2018-Yasak Elma
2019-Aries
2022-Evlilik Hakkında Her Şey
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