Kitapseverlerin heyecanla beklediği İzmir Kitap Fuarı’nın 25.’si 11-19 Mart 2023’te gerçekleşecek. Gaziemir Fuar İzmir’de 300’e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yapılacak fuar boyunca yaklaşık 150’ye yakın kültür etkinliği ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşacak.

Fuarın onur konuğu şair ve yazar Veysel Çolak. Fuar kapsamında, Barış Pirhasan’a PEN Yazarlar Derneği 2023 Şiir Ödülü de takdim edilecek.

Tüyap tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile düzenlenen İzmir Kitap Fuarı, üç yıl pandemi arasından sonra 11 Mart Cumartesi günü Fuar İzmir Gaziemir’de saat 10.00’da kapılarını açıyor. 25 yıldır bölgenin ve Türkiye’nin kültürel gelişimine önemli katkılar sağlayan fuar, yirmi beşinci yaşında da tüm şehri kapsayacak bir edebiyat ve kültür festivaline bürünecek. Dokuz gün sürecek olan fuar, 19 Mart Pazar akşamına kadar ziyaretçilere açık olacak.

Fuara özel dopdolu hazırlanan program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek..

Bu yıl 300’ e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşecek 25. İzmir Kitap Fuarı, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 150’ye yakın kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Kentin kültür yaşamına değerli katkılar sunan fuar boyunca pek çok değerli yazar, şair ve bilim insanı okurlarıyla buluşacak.



Onur konuğu: Veysel Çolak

Çeyrek yüzyılı geride bırakan İzmir Kitap Fuarı’nın bu yılki onur konuğu İzmir’de yaşayan ve şair, romancı, deneme yazarı, edebiyat eleştirmeni, düşünür gibi pek çok unvanı bulunan Veysel Çolak olarak belirlendi. Fuar süresince, gerçekleşecek panel ve söyleşilerde Veysel Çolak’ın edebiyatı, eserleri ve yaşamı ele alınacak.

Barış Pirhasan’a 2023 Şiir Ödülü

Edebiyat dünyasının en prestijli ödüllerinden olan ve PEN Yazarlar Derneği tarafından verilen 2023 Şiir Ödülü, TÜYAP İzmir Kitap Fuarı'nda 18 Mart Cumartesi günü, yönetmen, senarist, şair Barış Pirhasan’a takdim edilecek. Hem edebiyat hem sinema alanında birçok ödülü bulunan Pirhasan, PEN Yazarlar Derneği’nin ifadesiyle “70’li yıllardan beri şiirin yüzünü güldürecek, okuru sevinçten ağlatacak” şiirler yazıyor; özgün ve öncü olarak nitelenen şiirlerinde diğer usta şairlere de selam çakıyor.

Öğrencilerin de yoğun katılımı bekleniyor

Fuar kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri yapılan çalışmalar kapsamında, öğrenciler hafta içi günlerinde Fuarı ziyaret edecek, kitaplarla bir araya gelerek, kendi yaş gruplarına göre düzenlenmiş etkinliklere katılacak.

Fuar kapsamında “Askıda Kitap” kampanyası organize edilecek.

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam ederken, edebiyatın birleştirici gücüne de inanarak, fuar kapsamında deprem bölgesine gönderilmek üzere, TÜYAP Fuarcılık Grubu ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğinde, “Askıda Kitap” kampanyası düzenlenecek. Kampanyaya katılmak isteyen okurlar, Fuarda satın aldıkları bir kitabı, fuaye alanında ve salon içinde yer alan kutulara bırakarak kampanyaya destek olabilecek.

Girişin ücretsiz olacağı İzmir Kitap Fuarı 11-19 Mart arasında her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Fuarla ilgili en güncel haberler, konuk yazarlar, ulaşım bilgileri, etkinlikler ve imza günleri www.izmirkitapfuari.com 9 sitesinden; facebook/izmirkitapfuari, twitter/kitapfuari ve instagram/kitapfuari hesaplarından takip edilebilir.

Etkinlik programı ve imza günleri listesine ayrıca web sitesinin “Etkinlik Takvimi “sekmesinden ulaşılabilir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi