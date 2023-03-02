Eyüpsultan Belediyesi tarafından deprem bölgesindeki kitap ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı “Kitap Kardeşliğine Sen de Katıl” kampanyası yoğun katılımla devam ediyor.

“Yaraları Birlikte Saracağız” sloganıyla düzenlenen kampanya dahilinde, deprem bölgesindeki çocukların ve üniversite öğrencilerinin eğitimlerine destek olmak ve okuma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, roman, hikaye, LGS, YKS, KPSS gibi yardımcı ders kitapları toplanıyor.

Vatandaşlar kullanılmamış ve yıpranmamış kitapları toplama noktaları olarak belirlenen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Alibeyköy Spor Kompleksi, Göktürk Kültür Merkezi, Gençlik Merkezleri, Genç Akademi, Bilgi Evleri ve Dil Evleri’ne getiriyor.

Kitaplar burada türlerine göre ayrılarak, deprem bölgesine gönderilmek üzere kolilere konuluyor. Kolilerin üstüne de içinde bulunan kitap türlerini belirten notlar yapıştırılıyor.

Kampanya ile ilgili düşüncelerini paylaşan Akşemsettin Bilgi Evi Fen Bilgisi öğretmeni Nisa Nur Sarıkaya şunları söyledi: “Yaşanan depremin ardından çok üzüldük. Bu noktada bütün öğrencilerimizle birlikte bir kampanya başlatarak kitap bağışında bulunmak ve o bölgedeki öğrencilerimize destek olmak istedik. Velilerimiz, öğrencilerimiz kitapları kurumlarımıza getirdiler. İnşallah oradaki öğrencilerimiz de başarılı bir şekilde eğitim hayatlarına devam etmiş olurlar.”

Başlatılan kampanya ile deprem bölgesindeki kardeşlerinin, arkadaşlarının eğitimlerine katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirten Akşemsettin Bilgi Evi öğrencilerinden Ece Nur Aksoy, Gülbeyhan Sönmez ve Mehmet Ömer Çelik ise: “O bölgedeki öğrenciler için hepimiz çok üzgünüz. Hem okullarını hem arkadaşlarını hem yakınlarını kaybettiler. İnşallah bu durumu hemen atlatırız. Oradaki arkadaşlarımızın eğitimleri için yardımda bulunmamız gerekiyor. Biz de depremzede arkadaşlarımız için kitap yardımında bulunuyoruz.” dediler.

YENİGÜN HABER MERKEZİ