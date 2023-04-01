Kısmetse Olur evinin eski gelin adayı Melis Buse Betkayan, geçtiğimiz günlerde kendisini dövdü diyerek şikayetçi olduğu evli sevgilisi Raşit Bozdağ ile tekrar barıştı. Bozdağ dün akşam saatlerinde sevgilisi Betkayan'ın kendisine şiddet uyguladığı görüntüleri paylaştı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından sevgilisi Melis Buse Betkayan'ın kendisine ağır küfürler içeren ve masadaki abajur ile vurduğu anları paylaştı. Bozdağ, "Geçen sefer de böyle oldu ama ispatlayamadım için herkes ona inandı. Ben hiç yorum yapmayacağım. Tüm Türkiye görsün, izlesin kimin ne olduğunu" dedi.

Melis Buse Betkayan ise görüntülerin ardından "Kurtuldum. Bugün geriye kalan hayatımın ilk günü" dedi. Bu süreçle ilgili kimseyle konuşmak istemediğini söyleyen Betkayan, "Kimse benden hiçbir açıklama beklemesin. Bu konu hakkında sonsuza kadar sessizliğimi koruyacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi