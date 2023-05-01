28 Nisan Cuma günü Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programına veda eden isim Ayşenur İnan olurken yerine gelen yeni gelin adayı 23 yaşında Büşra Çiftçi oldu.

İzmit'te yaşayan gelin adayı Büşra Çiftçi aslen Kastamonulu'dur. İstanbul'da Tv Sinema okuyan Büşra, boş zamanlarında modellik yapmaktadır. Daha önce hiç aşık olmadığını dile getiren Çiftçi, "Buraya aşkımı bulmaya geldim" dedi.

Erkekler evinde modellik yapan diğer bir isim olan Batuhan'ın dikkatini çeken yeni gelin adayı Büşra, dans seçimini Batuhan'da yana kullandı.

Kısmetse Olur'un yeni gelin adayı Büşra'nın birbirinden cesur paylaşımlarda bulunduğu ınstagram hesabı,"busraciftccii"

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi