Kısmetse Olur yarışmasının iddialı isimlerinden Oğulcan Yılmaz ve Cansel Ayanoğlu, aşklarının yarışma sonrasında sona erdiğini duyurmuşlardı. Ancak, Oğulcan'ın cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren fenomen Mika Can Raun ile yakınlaştığına dair iddialar ortaya atıldı.

Birlikte Yüzdüler Ele Ele Yemeğe Geldiler

Oğulcan ve fenomen Mika Can Raun arasında yakınlaşma yaşandığına dair söylentiler ortaya çıktı. İkili, tatil için birlikte çıktıkları sırada vatandaşlar tarafından görüntülendi ve bu görüntüler Yasin Özbek'in hesabına gönderildi. İddialara göre, ikili plajda vakit geçirdikten sonra akşam yemeği için bir mekana el ele girdiler.