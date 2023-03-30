Beşiktaş'ta manken Gizem Akbaş'ın darbedilmesi davasında sanığa 1 yıla kadar hapis talebi

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Kısmetse Olur 94.Bölüm Fragmanı sayfamızda yayınlanmıştır. Youtube Platformunda sevilerek izlenen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yeni bölümü 30 Mart Perşembe günü saat 18.30 itibariyle ekranlarda olacak.