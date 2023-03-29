Şarkıcı Gülşen milletvekili olacak mı?

Mehmet Aslantuğ TİP’ten milletvekili Adayı Oldu

BAŞKAN İMAMOĞLU: SIRTINIZI BU MİLLETİN GENÇLERİNE YASLAYIN, GERİSİNİ DÜŞÜNMEYİN

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Kısmetse Olur 93.Bölüm Fragmanı sayfamızda yayınlanmıştır. Youtube Platformunda ilk günden itibaren ilgiyle izlenen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölümde Elif ve Sedat arasındaki tatlı atışma dikkat çekti.