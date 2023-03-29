Kısmetse Olur 93.Bölüm Fragmanı sayfamızda yayınlanmıştır. Youtube Platformunda ilk günden itibaren ilgiyle izlenen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölümde Elif ve Sedat arasındaki tatlı atışma dikkat çekti. 

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi