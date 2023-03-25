Kısmetse Olur Aşkın Gücü programından apar topar ayrılan Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çiftinden kötü haber geldi. İkili programdan ayrıldıktan sonra aşklarını dolu dizgin yaşarken o anları sosyal medya hesaplarından da paylaşmaktan geri kalmıyorlardı. Dün akşam saatlerinde Aybüke Çangal ınstagram hesabından paylaştığı ayrılık mesajı takipçilerini oldukça üzdü. Çangal bu kararı birlikte aldıklarını belirterek, "Bir süredir olan beraberliğim karşılıklı saygı çerçevesinde bitmiştir. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Birbirlerine gerçekten aşık olduklarını belirten çift kısmetse olur evinden ayrılma kararlarını sosyal medya hesabından sevenlerine,

"Aramızda büyük bir aşk vardı, bunu orada devam ettirmek istemedik, dışarıda daha güzel yaşayacağımızı düşündük ve bilerek çıktık" derken Aybüke Çangal da "Bu yüzde yüz içerideki yarışmacıların zorbalığıyla alakalı bir durum değil. Biz zaten onlarla baş edebiliyorduk, yine baş edebilirdik ama benim sevgilimin orada gururu kırılıyordu. Biz yan yanayız ve bir ilişkimiz var, benim adım orada başkasıyla geçiriliyordu, halbuki böyle bir şey yok, bu sosyal medya algılarıyla olan bir şey" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi