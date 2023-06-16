Kısmet dizisi, son zamanların en popüler Türk dizilerinden biri haline geldi. Kısmet dizisi konusu, oyuncuları ve çekim yeri hakkında merak edilen pek çok soru var. Kısmet dizisi hakkında detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağız. Kısmet dizisi nerede çekiliyor? Kısmet dizisi oyuncuları kimdir.

Kısmet Dizisi Konusu

Kısmet dizisi, aşk ve dram türünde bir dizi olarak karşımıza çıkıyor. Melike, iki yıl önce evlendiği Taner'den boşanmaya karar verir ve ailesinin yanına döner. Melike'nin dönüşü Doğan'ın duygu dünyasında çalkantılar yaratır. Melike'nin çocukluk aşkı olması ve geçmişte birlikte yaşadıkları anılar Doğan'ın duygusal bağlarını yeniden canlandırır. Ancak bu durum Doğan'ın nişanlısı Ceylan ile olan ilişkisini de riske atar.

Doğan'ın annesi Sema'nın endişesi anlaşılırdır. Melike'nin gelişi Doğan ve nişanlısı Ceylan arasında karmaşık bir duygusal durum yaratır. Doğan hem geçmişteki aşkı Melike'yi hem de şimdiki nişanlısı Ceylan'ı düşünmek zorunda kalır.

Kısmet Dizisi Oyuncuları

Kısmet dizisi oyuncuları, genç ve yetenekli isimlerden oluşuyor. Başrollerde Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar yer alıyor.

Doğan Saka: Cem Gelinoğlu

Melisa: Özge Özacar

Taner: Cenan Adıgüzel

Sema: Lale Mansur

Namık: Arif Pişkin

Reis: Serdar Orçin

Cevdet: Kerem Kupacı

Melda: Zeynep Kankonde

Sezen: Yeliz Şar

Ceylan: Ece Yaşar

Nilüfer: Değer Soysal Alp

Muammer: Serhan Ernak

Efe: Göktuğ Yıldırım

Roza: Deniz Gürkan

Ayşe: Gökçe Şen

Bilal: Nebi Tolga Yılmaz

Fidan: Naz Öngen

Kısmet Dizisi Nerede Çekiliyor?

Kısmet dizisi, İstanbul’un farklı semtlerinde çekiliyor. Dizinin önemli sahneleri, Üsküdar, Beşiktaş, Kadıköy ve Taksim gibi semtlerde çekiliyor. Dizinin çekimleri için özel olarak dekore edilen mekanlar da kullanılıyor.